安倍让日本人开始拥抱军事力量：忘记二战教训了？

美媒称，自从第二次世界大战结束以来，和平主义一直是日本民族认同的神圣宗旨，日本在美国的推动下，把放弃战争的条款写入了战后宪法。但有迹象表明，公众对和平主义的推崇——以及对被称为自卫队的日本军队的态度——已开始改变，这部分是因为首相安倍晋三的敦促。
据美国《纽约时报》网站8月30日报道，在最近一次的实弹演习中，日本士兵们跳下吉普车，卸下反坦克导弹，就地卧倒。几分钟后，他们对准目标开火，击中了近800米处的假想靶子。逾2.6万人观看了这次日本军队在富士山脚下进行的实弹演习，观众们挤在露天看台上，在地上铺的迷彩图案垫子上一边野餐、一边鼓掌表示赞赏，还不时地发出“真棒！”、“哇！”的声音。
日本公众对军队兴趣增长
报道称，安倍晋三为解除和平主义对军队的限制进行了缓慢、稳步的努力，这些行动可能在8月29日得到了帮助。朝鲜8月29日发射了一枚弹道导弹，导弹从北海道上空飞过，迫使日本政府发布电视和手机预警，告诫住在导弹所经之地的居民寻找掩体躲避。
报道称，虽然日本公众长期以来一直对安倍晋三的议程持矛盾的态度——民调显示，大约有一半或一半以上的人不赞成安倍晋三修改宪法中和平条款的努力——但公众对军队的兴趣一直在增长。
观看富士山演习的门票供不应求，今年门票申请和获得率已达到了六比一。据日本首相的内阁办公室进行的调查，表示对自卫队感兴趣的人数在2015年已达到受访者的71%，高于20世纪80年代末的55%。同时，提供与士兵约会机会的相亲网站也流行了起来。
报道称，当然，这些活动并不一定意味着人们有支持更强国防政策的愿望。自卫队最重要的职能是抢险救灾，人们对自卫队的支持在2011年3月的地震和海啸之后猛增，自卫队在救援受灾者和灾后重建中起了很大的作用。但是，在参加富士山实弹演习这类活动时，日本公众中已有些人开始考虑这样一种可能性，即是否可要求日本军队执行实弹演习或救灾以外的任务。
横滨一家建筑公司的经理、60岁的石原正明说，“一旦美国或韩国与他国交战，日本也将不得不参与进去，日本将被迫参与进去。”他带着妻子、九岁的儿子和一个朋友一起观看了8月27日的演习。
尽管观看演习的气氛像节日一样，人们吃着各种口味的刨冰，在纪念品销售处购买T恤衫、模型坦克和军事主题的饼干，但石原正明的妻子、49岁的贵子说，演习感觉“像是真的打仗”。
“看演习看得我都害怕了，”石原贵子说。“和平真的会持续下去吗？”
日本和平主义充满矛盾
报道称，随着地区威胁日益严峻，安倍晋三已多次要求修改宪法，让日本能够扩大自己的军事能力。虽然日本与美国的联盟为日本提供了防御，但安倍晋三及其支持者认为，日本需要靠自己的力量来做更多的事情。
两年前，在安倍晋三的推动下，日本通过了允许自卫队参加海外作战任务的安保法。日本政府还连续六年提出增加国防开支的预算案，防卫厅最近宣布将提出资金要求，以从美国购买名为“陆上宙斯盾”的弹道导弹防御系统，该系统可在地球大气层以上拦截飞行中的导弹。
尽管日本公众对威胁的焦虑日益增长，但由于日本是唯一经历过核战争恐怖的国家，日本公民坚持该国放弃战争的宪法的态度一直没有动摇过。
分析人士说，公众还没有考虑过他们在国家安全名义下愿意走多远的问题。
52岁的森忍和女儿一起开车，从200公里以外来到富士山，观看这里一年一度的戏剧般的军事演习，森忍说她喜欢看演习，但希望这些炮火永远不会真正派上用场。“我是在和平时代长大的，”她说。“所以我想让下一代也享受和平。”
有些分析人士说，日本的和平主义概念从来都包含着矛盾。
“那是假和平主义，从来都是这样，”美国海军陆战队退役上校、日本战略研究会研究员格兰特·纽斯汉姆说。“宪法中的和平主义条款是以日本不面临威胁为前提的。”
报道称，的确，和平主义条款自从被写入宪法的那个时刻起就一直具有灵活性，历史学家约翰·杜瓦称其“笼罩在含糊之中”。
虽然自由派人士继续反对日本加强军事力量，但一些分析人士说，年轻人不了解向军国主义倾斜的危险。
“我觉得，有一整代人除了拥抱和平主义外，基本上没有做好工作，”向年轻人解释和平主义为什么重要，在加州大学圣巴巴拉分校从事现代日本文化研究的教授萨彬·弗律赫斯图克说，她是《玩弄战争：日本现代军国主义悖论与儿童》一书的作者。
“它在日本是变成了黑盒子的那些东西之一，”弗律赫斯图克提到日本的和平主义时说，“人们只知道，‘我们一直就有这个东西，事情本来就是这样。’”
报道称，反对军事行动组织“为了未来的公众”23岁学生领袖中山美纪说，人们已经忘记了第二次世界大战的教训。“他们不会想象未来的战争可能是真的，”中山美纪说。
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