厦门会晤将开启金砖合作新十年

外媒称，中国外交部长王毅30日在中外媒体吹风会上表示，金砖国家领导人第九次会晤将于9月4日上午在厦门国际会议中心开幕。
据俄罗斯卫星通讯社8月30日报道，王毅表示，习近平主席将主持召开领导人小范围会议和大范围会议。
他指出，小范围会议的主要议题包括世界经济形势和全球经济治理、国际和地区热点问题、国家安全和发展，大范围会议将重点讨论深化金砖合作、开展人文交流、推进机制建设等问题。
王毅同时介绍道，9月3日下午至4日上午，中方将举办迄今规模最大的金砖国家工商论坛，习近平主席将出席工商论坛开幕式并发表主旨演讲。演讲将回顾金砖国家十年历程，总结金砖合作的经验和展望，其他一些国家领导人也将在工商论坛分别发表演讲。
另据俄罗斯卫星通讯社8月30日报道，中国外交部长王毅30日在中外媒体吹风会上表示，经过十年的发展，金砖国家已经成为促进世界经济增长、维护国际和平稳定的关键力量。
王毅指出，2017年，金砖合作进入第二个十年。正是在这样一个承前启后、继往开来的重要节点，中国承担起金砖主席国的责任。环顾当今世界，国际形势经历深刻复杂变化，单边主义倾向逆流而动。他强调，金砖国家作为新兴市场和发展中国家的代表，有责任也有能力为应对各种全球性挑战发挥积极和建设性作用。
金砖国家领导人第九次会晤将于9月3日至5日在福建省厦门市举行，会晤主题为“深化金砖伙伴关系，开辟更加光明未来”。 此外据新加坡《联合早报》网站8月30日报道，“金砖国家不是封闭的俱乐部，金砖合作的影响也远远超出五国范畴，”中国外长王毅30日在北京表示，“金砖+”模式将充分释放金砖合作的积极效应。
王毅说，基于“金砖+”的理念，中方将在厦门会晤期间举行新兴市场国家与发展中国家对话会，从全球范围内邀请了五个国家（埃及、几内亚、墨西哥、塔吉克斯坦、泰国——本网注）领导人出席，共商南南合作和国际发展合作大计，从而使这一对话会具有了更广泛代表性。
王毅表示，相信“金砖+”模式将充分释放金砖合作的生命力，不断拓展金砖合作的影响力，为促进世界经济增长、完善全球治理、推动国际关系民主化注入更多的“正能量”。
据俄新社8月29日报道，瓦尔代国际辩论俱乐部研究项目主管、俄罗斯国际事务委员会专家雅罗斯拉夫·利索沃利克认为，推动内部的经济一体化进程、深化地区层面的协作、加强与外部伙伴的合作是刺激金砖国家经济增长的重要源头。
在利索沃利克看来，五个金砖国家当前所处的宏观经济状况迥异：“中国的宏观经济形势有所改善，而南非、巴西、俄罗斯等国的经济增长则面临一定的问题，当前的首要任务是寻求新的增长点。”
他强调，几乎所有金砖国家都存在巨大的收入差距，不只是国与国之间，一国的不同地区之间也是如此，“通过内部的经济一体化进程，减少失衡，的确能够提升经济增速”。
他分析道，“在此背景下，中国有关扩大金砖国家伙伴国范围的倡议（即‘金砖+’），有望成为促进经济增长提速的重要因素”。
另据俄新社8月29日报道，俄罗斯金砖国家研究委员会执行主任格奥尔基·托洛拉亚认为，中国担任本届轮值主席国的重要性在“金砖+”机制上凸显出来。它是中方于年初提出的，“在我看来，这是中国对于作为全球性架构的金砖机制的发展所作出的重大贡献，金砖机制并不局限于处理自身五个国家的事务，还将邀请其他具有影响力的国家，来解决全球性问题”。
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