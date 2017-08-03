促自由职业高效发展 古巴出新招规范私营部门

西媒称，古巴1日宣布新的一揽子措施，以规范对方兴未艾的私营部门的管理。私营部门为超过50万古巴人提供了就业机会，亦为古巴经济现代化作出了贡献。
据埃菲社8月1日报道，新的一揽子措施包括简化超过200项自由职业的专业级别，以使其涵盖面更宽泛；还包括暂停餐厅和旅馆许可证的使用，以严控不规范现象。
最新数据显示，目前古巴有567982名自由职业者，占劳动力总数的12%，其中32%是年轻人，33%是女性。
据古巴劳动和社会保障部1日称，上述措施并不意味着私营经济发展的倒退。新措施旨在加强对自由职业的管控，以促使自由职业更加有序而高效地发展。
报道称，古巴领导人劳尔·卡斯特罗7月14日在全国人民政权代表大会全体会议上表示，部长会议已针对私营部门采取完善措施，但具体措施迄今尚未曝光。当时他还要求自由职业者遵纪守法并履行纳税义务。
古巴劳动和社会保障部指出，暂停餐厅和旅馆许可证的使用旨在查漏补缺，因为已经出现原材料来源不合法、拒不履行纳税义务和瞒报收入等案例。
为了确保所有自由职业者都能履行纳税义务，将逐步要求其开设银行账户，首先将从餐厅、旅馆所有者和旅游运输业从业者开始，因为这三项自由职业收入最高。
同时还将暂停私营承包商、房地产经纪人、体育教练、时装设计师、婚礼策划师、电器维修员和家庭教师的许可证的使用。
报道称，古巴在2010年推行了扩大自由职业范围的改革，允许200多个行业发展自由职业。这是劳尔为了促进社会主义现代化并缓解国营部门冗员现象而推出的关键改革措施之一。
此项改革面临的最大批评在于，允许发展的自由职业过于细分，例如存在假花销售、新鲜水果削皮和纽扣包装等职业。过度细分限制了私营经济活动的发展，而且其中很多职业已不再适应时代发展。
报道称，古巴的私营部门直接或间接地为25%的劳动力提供了工作岗位，同时催生了健身房和美容院等过去并不常见的行业。私营部门已经成为古巴社会主义模式更新的关键。
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