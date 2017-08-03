鳄鱼、灰犀牛、蚂蚁……中国为金融“动物园”添新成员

大多数人知道，牛市是一路上冲，踩倒一切障碍。牛市的反面是熊市。它们可不是可爱的熊猫，而是发脾气的灰熊，在股市暴跌时，准备袭击试图逃离的投资者。许多人也知道独角兽，就是少数出类拔萃的初创公司，它们昂首阔步，轻轻松松地达到市值超10亿美元，而对手沦为驴子，额头前面挂着胡萝卜。
但用来描述市场活动的不只这些动物。随着中国日益融入全球经济，现在也为这个“投资者动物园”不断增添新的成员。
鳄鱼 在金融界，鳄鱼是指中国的全球交易大户，携带中国的钱游出国界，吃进外国公司。中国政府没有明确说明这些鳄鱼是谁。但现在对海航集团和万达等巨头盯得比较紧，它们曾大肆并购，一股脑儿吞掉西方公司。
灰犀牛 笨拙迟缓的食草动物，多数情况下都是在低头吃草。它们发火时，才会引起大家的注意。灰犀牛是指显而易见的经济问题，直到开始破坏一切时才引起重视。目前在中国，它特指那些规模大、关系好、有权势，但由于贷款多、收购多而易遭风险的大公司。
蚂蚁 它们很小，但世界上所有的蚂蚁曾跟全人类差不多重，这里的教训是小东西叠加在一起可不得了。中国官员曾用这个词描述把资金转到境外的个人。中国政府担心资本外流，有资本管制措施阻止这些蚂蚁，但它们仍能找到出路。
老虎和苍蝇 这是中国领导人对腐败官员的称呼。老虎是权力大的高官，苍蝇是芝麻小官。老虎和苍蝇不算真正的金融术语，但任何金融市场的健全都有赖于公正和一致地执行法规，不能受到强势而霸道的老虎或虽小但烦人的苍蝇的扭曲。
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