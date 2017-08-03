印媒称中印西部边界再起争端

媒体报道今天说，在洞朗军事对峙的同时，印度西部边境再现新的紧张关系：中国军队被控越境进入印度领土。据报道，7月25日下午9点，在北阿肯德邦杰莫利地区的巴拉霍蒂，解放军进入印度领土约200米。
巴拉霍蒂边境没有明确的边界划分，双方看法不一。据报道，此次事件有十几名军人参与。据报道，解放军战士遣返了前去进行调查的杰莫利区法院率领的一支印度团队。北阿肯德邦政府一名发言人说他们看到了电视报道，但尚未收到相关问题的任何官方消息。
该发言人马丹•考希克告泝亚洲新闻国际通讯社：“我们尚未接到任何官方消息。安全部队驻军和区法院均未向我们提供任何消息。”他说已下令对此事进行调查。就在事件发生三天后，国家安全顾问阿吉特•多瓦尔在北京会晤了中国国家主席习近平。北阿肯德邦与中国有350公里长的边界线。这是中国军队第二次在巴拉霍蒂越过边境进入印度领土。
去年7月，据报道有解放军战士越境进入了同一地区。此次越境发生在双方于东部地区的洞朗面对面对峙长达一个多月之际。中国指责印度越境进入中国领土，阻止它在洞朗修路；而新德里则坚称这个地区位于不丹境内。
在印度和不丹军队挫败一起中国军队侵占一片争议领土的企图后，危机爆发。中国用向冈仁波齐峰-玛旁雍错湖朝圣香客关闭乃堆拉山口予以回击。
【印度新德里电视台8月1曰报道】题：内政部官员说，中国军人上周进入北阿肯德邦的巴拉霍蒂
中国人深入印度领土大约800米到1000米。他们停留了两小时左右，然后离开。官员们说，甶于双方对实际控制线的看法不一样，这种越界的事情发生过许多次。但是，今年由于印度和中国在两国边界锡金段陷入严重对峙，情况有所不同。
中国军人进入巴拉霍蒂几天后，印度国家安全顾问阿吉特•多瓦尔前往北京，与包括习近平主席在内的中国领导层会面。多瓦尔在会而时强调两国关系存在“严重问题”。多瓦尔与习近平主席的会面没有让紧张局势缓解。
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