习近平发出捍卫领土主权强音

中国国家主席习近平在北京发表讲话庆祝中国人民解放军90周年，他告诫称，中国“绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去”。
“这支军队正快速现代化，快得让大多数西方人反应不过来，”美国海军军事学院中国海事研究所副教授莱尔•戈德斯坦说难以找到任何弱点。”华盛顿哈得孙研究所政治军事分析中心主任理查德•魏茨说：“从长远来看，他们对于希望亚洲形成什么样的秩序是有展望的，那显然是中国在其中占据区域性军事主导地位的一种秩序。”
美国在该地区的最新动向是在韩国部署“萨德”系统。如果“萨德”扩大到美国在该区域的其他盟国如曰本、菲律宾和澳大利亚，那在战略上将更具破坏性，更有可能激起中国的反感。
魏茨说：“或许中国正在努力削弱美国与韩国的联盟关系，或者使自己有能力要求其他国家不能做某些事情：不能容留美国导弹基地，不能在我们的领海里钻探，不能在我们的领海里派军舰巡逻。”
中国人对任何人都寸土不让
中国国家主席习近平在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上发表讲话，将重点放在捍卫国家主权上。俄科学院远东研究所主任研究员帕维尔•卡缅诺夫指出，中国确实与一系列邻国存在矛盾，例如印度。
但从21世纪初起，中印就发表了联合声明，称边界分歧不应妨碍两国关系正常化。双方无论如何都会考虑到该文件。
卡缅诺夫强调：“与岛屿有关的问题确实存在。在南海，中国人依据2002年签署的《南海各方行为宣言》行事。它规定，所有纠纷应当通过谈判来解決。在我看来，关于必须捍卫主权的话语是为了防备局势发生变化。目前没有人威胁到中国。”
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