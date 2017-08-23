中国从世界工厂变身全球超市

俄媒称，在国际贸易中，中国与40多个国家存在贸易逆差，北京正在逐步从“世界工厂”转变为“全球商品的超市”，很多国家的产品都有机会出现在它的货架上。
俄罗斯《专家》周刊网站8月21日报道称，西方国家尤以美国为甚，一直大声且喋喋不休地抱怨着对华贸易中存在的庞大赤字，这很容易令人觉得中国对其他国家也是如此，卖得多，买得少。殊不知情况远非如此。北京与40多个国家的贸易其实是处于逆差状态，彭博新闻社日前给出了前15名的排行榜单。高居首位的是韩国。首尔对中国的贸易顺差超过720亿美元（1美元约合人民币6.7元——本网注）！瑞士和澳大利亚也分别拥有275亿美元和230亿美元的对华顺差。德国则位列第8。
虽是经济榜单，但仍绕不开政治。彭博新闻社的经济专家用作分析的数据来自世界银行及国际货币基金组织，因此未将中国大陆与台湾的贸易额计算在内。其实，它们之间的逆差绝对不可小觑，仅次于中韩。2016年，台湾对大陆的贸易顺差高达670亿美元。
从世界银行的数据中不难发现，中国对进口韩国、马来西亚和德国的设备及电子产品极感兴趣。在中韩、中马的贸易结构中，北京所购以半导体为主，它们被安装于中国工厂组装的各类电子产品当中。
报道称，与中国脉络交错且相当重要的贸易关系，令首尔掌握了对抗北京可能实施的制裁的有效筹码。去年，当韩国同意于本国境内部署美国“萨德”反导系统后，便一直面临遭遇中国制裁的风险。
在中国经济所需的燃料、矿产和其他原料中，很大一部分来自进口。澳大利亚便是北京的主要资源供应商之一，因而坐拥庞大的对华贸易顺差。中国经济运行若出现问题，也会对上述国家产生不利影响。
报道称，中国是澳大利亚和蒙古国铁矿石、煤的主要购买国，北京所进口的石油来自安哥拉、阿曼、伊朗和委内瑞拉，天然气由土库曼斯坦供应。它们同样属于对华贸易顺差国。中国主要从智利购买铜矿及粮食，瑞士对华出口则以药物、化工产品、精密仪器及腕表为主。
巴西的对华贸易顺差达到208亿美元。中国商务部的数据显示，去年从巴西进口的大豆就高达3800万吨。
俄罗斯也在对华贸易顺差国的名单当中，但未能进入前15名之列。原料仍在俄对华出口中占据举足轻重的地位。
报道称，整体来说，欧盟的对华贸易也是顺差。
如此看来，中国能够得到贸易顺差大国的名头，中美贸易可谓功不可没。2016年，中国对美贸易顺差高达3470亿美元。这其实是美国将自己一国的情况解读为全球皆然，并成功将该看法向世界兜售的典型例子。
报道称，中国更像一台恨不得将全球商品纳入囊中的庞大吸尘器。当然，这并不妨碍它继续担当全球最大出口国的大任。不过，它的对外贸易正在由顺差向逆差过渡，以今年2月为例，逆差达到了91.5亿美元。
报道称，如今的中国已不再是以往那个劳动力最廉价的国家，北京正处于朝发达国家转型的进程当中，直逼美国。从某些角度来说，中国的市场更值得期许，这大概才算是最重要的新闻。
俄罗斯也在对华贸易顺差国的名单当中，但未能进入前15名之列。原料仍在俄对华出口中占据举足轻重的地位。
报道称，整体来说，欧盟的对华贸易也是顺差。
如此看来，中国能够得到贸易顺差大国的名头，中美贸易可谓功不可没。2016年，中国对美贸易顺差高达3470亿美元。这其实是美国将自己一国的情况解读为全球皆然，并成功将该看法向世界兜售的典型例子。
报道称，中国更像一台恨不得将全球商品纳入囊中的庞大吸尘器。当然，这并不妨碍它继续担当全球最大出口国的大任。不过，它的对外贸易正在由顺差向逆差过渡，以今年2月为例，逆差达到了91.5亿美元。
报道称，如今的中国已不再是以往那个劳动力最廉价的国家，北京正处于朝发达国家转型的进程当中，直逼美国。从某些角度来说，中国的市场更值得期许，这大概才算是最重要的新闻。
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