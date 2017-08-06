沃尔玛将借助谷歌平台进军语音购物市场

全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT.N)将与Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌合作，进军方兴未艾的语音购物市场。这一市场目前由亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)主导，涉足其中将为沃尔玛与亚马逊竞争开辟又一战场。
沃尔玛电子商务主管Marc Lore周三在一篇博客文章中写道，从9月底开始，谷歌将在其语音控制的Google Assistant平台上提供众多沃尔玛的商品。
Lore称，沃尔玛提供的商品种类要多于此平台上的任何一家零售商。他是在自己的电商公司Jet.com被沃尔玛收购后加入这家公司的。
根据调研公司eMarketer，亚马逊占到美国语音控制设备产业的大头，其Echo设备在2016年占到72.2%的市场份额，远超谷歌智能语音助手Google Home所占22%的比重。
亚马逊在网络销售领域亦胜过沃尔玛及其他实体零售商。
但沃尔玛已开始重拳出击，向在线购买然后去实体店提货的客户提供折扣，购物金额达到或超过35美元可享受免费的两日送达服务。后一举措甚至迫使很少效仿竞争对手的亚马逊降低免费送货的门槛。
Lore在博文中称，沃尔玛还正在把它的快速再购买工具与谷歌的当天送达服务结合起来。
“语音购物的主要用例之一是可建立以前购买过的日常必需品篮子，”他在采访中称。
他还称，沃尔玛明年有针对语音购物的更大计划，将涉及利用它在美国的4,700家门店来“打造目前在其他任何地方都没有的语音购物客户体验”。
他表示，消费者可以利用语音购物功能找到店内的打折订单，或者在全国购买生鲜食品。
不过，虽然亚马逊和谷歌的语音控制扬声器功能越来越受欢迎，人们仍主要利用这一功能来完成基本任务，譬如拨打电话或者播放音乐。
为了刺激语音购物，亚马逊已开始提供仅限于Alexa的购物交易。
“我们仍处于初级阶段，但购物还不是该设备的主要功能之一，”研究公司eMarketer首席分析师Victoria Petrock周二称。
“阻止人们利用该设备购物的障碍在于成本和隐私。每10个人中有略超六人担心，这种虚拟助手会窥探他们(的隐私)。”（路透社）
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