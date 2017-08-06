新加坡移动支付PayNow推出一个多月注册数已占10%的人口

新加坡讯，新加坡寄予厚望的移动支付应用，推出一个多月以来，已经有超过50万人注册为用户，这个数字相当于新加坡人口的10%左右。
PayNow是7月10日推出的。这个应用让用户在移动网银中，直接输入收款人的手机号码就能实现即时划账。
这项服务并非第三方应用，而是直接在自己的开户银行中实现划款。新加坡主要的7间银行都支持这项服务，而且可以在不同银行账户之间，无缝转账。转账是免费的。
新加坡金融管理局的数据显示，服务开通到目前已经有1000万新元的转账。
不过，这项应用还有一些值得完善的地方，例如支持二维码支付，以及收付款后以手机简讯提醒用户等。
昨天，新加坡金管局和新加坡银行公会说，正在改善这项服务。
例如，每次转账之后，收付款双方都能获得手机简讯的通知，以避免用户还得去账户里看自己的收支情况。
此外，银行账单中，也会写明PayNow付款的付款人姓名。
这些改进将会在下个月内完成。
新加坡总理李显龙日前在国庆群众大会上说，PayNow也将尽快推出二维码，以方便小贩使用。新加坡政府也宣布，PayNow的二维码将在半年内推出。
新加坡报纸《新报》访问一名使用PayNow的店主林家亮说，如果无现金支付的款项处理很慢的话，人们就会使用现金。
举例说来，要是客户通过PayNow付款，你没有通知，必须查银行账户才知道有没有收到款项，那就很不方便。
“排队要是很长，客户用PayNow支付后，我还必须检查银行账户，又要耽搁时间，”他说。（南洋经济评论）
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