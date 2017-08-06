担心美国反移民政策 大批海地难民涌入加拿大

一群海地人在纽约整装待发，准备在8月开启前往加拿大的旅程。艾萨克8月5日穿过魁北克圣伯纳德拉科勒的一条路到达加拿大。直到几天前他一直住在布鲁克林。他在穿越边境时被加拿大警方逮捕并被送往转运中心确认身份。
目前艾萨克在蒙特利尔奥林匹克体育馆过夜(这个体育馆已经腾出了供600人居住的区域，并等待着几天后领取自己的第一份救济支票。10月他将与一名法官进行会面来确定能否获得难民资格。艾萨克告诉本报记者：“特朗普对移民的态度非常强硬。”加拿大魁北克难民申请机构的数据显示，6月到魁北克申请难民身份的人为448人，7月则增长至1174人。申请者中90%为海地人。
媒体称，在8月的第一个星期，平均每天有200名海地人越境。难民申请潮始于2016年初，而近几周海地人的到来是难民申请潮最新的波澜。这些从美国境内大量涌入加拿大的海地移民主要担心的是特朗普的反移民政策。虽然在马尼托巴省也登记了入境难民，但大多数还是在魁北克省，尤其是通过圣伯纳德拉科勒这条路越境的难民。加拿大骑警的数据显示，从2017年起，77%的非法越境事件都发生在魁北克省。
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