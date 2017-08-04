五角大楼重组机构提升军力：把重要事情"干漂亮"

美国国防部网站8月2日报道称，美国国防部副部长帕特里克·沙纳汉2日说，美国军队是当今最强大和技术最先进的战斗力量，美国国防部内部重组旨在确保美军未来长期保持竞争优势。
“2017财年国防授权法”要求美国国防部重组负责采办、技术和后勤的国防部副部长办公室。国防部1日向国会提交一份报告，详述重组步骤。
这份被命名为“901报告”的报告要求国防部实施重组，将负责采办、技术和后勤的国防部副部长办公室拆分为两个部门，各由一名副部长领导。其中一名是负责研究和工程的副部长，另一名是负责采办和保障的副部长。这份报告另一主要部分还重新设定了国防部首席管理官的职责。
这些措施将于明年2月1日生效。
此次实施重组旨在使美国国防部能够保持技术优势地位，确保国防部买得起各类系统，同时强调企业化管理模式。
沙纳汉在与驻五角大楼记者举行的一场圆桌讨论会上说：“此次改革旨在强调‘重要环节的速度’。”他说：“我们必须在对我们而言非常重要的事项上干得漂亮。”
沙纳汉说，此次改革的目标是使美军军力更加致命，鼓励在国防部内部以及与盟国开展合作，以及确保采办程序满足美军目前以及未来的需求。
美国国防官员说，美国国防部花费太多时间着眼当下，应转而向能在未来许多年维持美军优势的武器系统方面投入精力。如果不这样做，将导致俄罗斯和中国等国获得与美国势均力敌的军力。
上述报告称：“美国国防部研究、工程、采办和保障机构及相关程序必须成为竞争优势之源，确保美军在全球的作战优势。”
沙纳汉称，速度很重要。整个改革过程的关键是，能够形成新能力并使美军掌握这种能力。
沙纳汉称，重组拆分出的采办部门可分解为两方面责任：如何让企业更便利地与国防部做生意，以及如何帮助国防承包商和供应商以更少资源完成更多工作。
所有这些改革的起因是，沙纳汉从美国国防部长詹姆斯·马蒂斯处收到要求提升美军杀伤力的基本指导方针。沙纳汉说：“我们如何才能站在正确轨道上，确保当前以及未来的美军均得到有力支持。我收到的指令是更多地将这些军人视为我们的顾客……这是我们在企业中的行事方式。如果你拥有一名顾客，那么你的顾客总是正确的。聪明人总能搞清楚对顾客而言最重要的事项。”
沙纳汉说，军人“是我们每天前来工作的原因”，希望美军很快将开始在军队战备状态方面看到改善。
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