人工甜味剂未必有利于节食 或令卡路里摄入量增加

英媒称，下次你把一份人工甜味剂加到咖啡里、认为自己没吃糖就能减肥的时候，请三思。
英国医学快讯网站8月1日报道，8月1日发表在美国《细胞-代谢》月刊上的一项新研究发现，人工甜味剂与低碳水化合物饮食相结合会令卡路里摄入量显著增加。
这项研究由悉尼大学查尔斯·珀金斯中心和生命与环境科学学院主导，研究人员为果蝇提供了碳水化合物含量和甜味剂剂量不尽相同的饮食，并对食物摄入量进行了追踪。
同时食用人工甜味剂和低碳水化合物饮食的果蝇，食物摄入量迅速增加。增加幅度根据甜味剂的供应量差异而不尽相同，并且吃不含甜味剂食物的果蝇没有表现出这种情况。
重要的是，此前的一项研究称，在吃高碳水化合物饮食情况下食用人工甜味剂，会抑制食物摄入，因此可能有助于减少卡路里摄入。
然而，在对此进行详细研究时，这些结果无法复制，食用高碳水化合物饮食和更多甜味剂的果蝇并未减少食物摄入。
领导此项研究的悉尼大学科学院副教授格雷格·尼利称，新的研究结果为该团队此前的结论提供了支持。
他说：“通过人为操纵甜度而歪曲人们所认为的食物热量值，这在这些动物研究中带来了出乎意料的影响。虽然人们原以为人工甜味剂是有益的，但包括我们自己的研究在内的越来越多的研究表明，人工甜味剂、饥饿和食物摄入量之间存在联系。”
他还说：“为充分了解人工甜味剂对整体健康的影响，我们需要对新陈代谢受到的影响进一步展开系统性研究。”
悉尼大学团队此前对果蝇和小鼠进行的研究显示，长期食用人工甜味剂会增加饥饿感，因为一个复杂的神经元网络对人为增甜的食物作出反应，告诉动物它还没有摄入足够的能量。
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