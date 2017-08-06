中美贸易交锋：美国火力有限 中国掌控全局

美媒称，随着特朗普政府着手在知识产权问题上剑指中国，华盛顿会发现自己其实火力有限，中国牢牢掌控着美国的科技企业，并且国际贸易规则可能也会偏向中国。
据美国《华尔街日报》网站8月3日报道，在特朗普政府准备对中国的知识产权政策采取更强硬的立场之际，特朗普的助手们正试图制定一项政策来保护美国高科技行业的未来，同时避免让企业承受短期阵痛和造成全球贸易体系失稳。
报道称，针对中国为获得美国知识产权而采取的做法，特朗普政府计划发起贸易战，这确实可以满足美国国内各方的诉求——民主党人、共和党人、自由贸易者、保护主义者以及企业组织。但在这种一致呼声的背后，解决方案存在不确定性。
为某美国大型科技公司进行游说的一位华盛顿说客表示，该领域所有公司都认为这是个问题，但对于希望美国政府对此采取何种行动，的确存在分歧。他表示，最大的担忧是引发报复，因为中国目前已是全球第二大经济体，跨国公司无法承担失去中国市场准入的代价。
报道称，美国商界对如何应对中国的看法不一。考虑到中国的市场规模和中国政府发展国内产业的决心，许多美国科技公司正寻求与中国公司合作。
另据美国《纽约时报》网站8月3日报道，科技证明是中美两国的主战场，双方都争相保护自己的经济和国家安全利益。一大批美国公司在中国成立合资企业或分享研究成果，这是中国打造科技巨头整体行动的一部分。从智能手机到芯片再到电动汽车厂商，美国企业作出了让步，因为它们担心被全球第二大经济体拒之门外。
据知情人士透露，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽正在准备指控中国大范围侵犯知识产权的贸易案，但中国可以进行有力辩护。根据它通过谈判与世界贸易组织达成的规定，中国享有广泛的自由度，可保留自己市场内部的限制措施。
报道称，中国现在视科技领域为其工业政策的重要组成部分，北京正在极力争取美国科技巨头支持该政策，寻求主导全球发展迅速的行业，这些行业可能会为受教育水平越来越高的一代中国年轻人创造数以百万计的高薪工作机会。在芯片行业，一项意在提升中国实力的重要计划招募到了美国最大的那些计算机厂商，涉及各个领域，从智能手机到无人驾驶汽车。过去四年里，美国最大的那些芯片公司进入了与中国合作的网络。
报道称，中国可以根据国际贸易规则采取自己的行动，北京可以迅速要求进行强制性仲裁，并且可能很有希望胜诉。2001年获准加入WTO时，因为服务和外国投资这两个领域相当薄弱，中国对这两个领域的监管能力几乎未受限制。如果真的在WTO的申诉中获胜，中国将有权根据美国对从中国进口的商品的限制程度，限制美国出口的商品。中国面向美国的出口始终是进口的四倍。即便如此，中国仍能惩罚那些在中国的业务量非常大、生产和销售都在中国进行、从美国进口的东西非常少的美国公司。
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