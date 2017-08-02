海外公民是中国软实力重要要素

美国外交学者网站7月31日刊发美国智库新美国安全中心研究员帕特里克·梅耶尔的文章称，中国派驻海外的白领和蓝领工人正在成为中国不自觉的社会文化大使，在建设中国软实力方面发挥了十分重要的作用。
梅耶尔称，北京正在作出巨大努力以扩张其软实力，例如通过与各国政府建立建设性关系、利用其在全球各地的数百所孔子学院宣扬中国文化，以及推动发展中国家大型基础设施工程所需的必要融资和专门技能。尽管北京的努力有助于改善中国的形象，但单靠国家支持的倡议、对外政策和外交手段并不足以增强国家的软实力。
梅耶尔称，软实力的生成还将依赖于众多的非国家参与者，例如娱乐新闻机构、消费品牌、非政府组织以及——尤其是对中国而言——国际民间关系。
由于在发展中国家的大量中国项目和企业使用中国劳动力，居住在国外的中国公民与当地民众之间的人际关系对于中国软实力的生成和维护显得越来越必不可少。
当西方国家在发展中国家设立项目时，它们只向东道国派出少数本国公民，其中大多担任的是管理职位，从而导致与当地公民之间只有非常有限的互动。与西方国家不同的是，中国向东道国派出了大量蓝领工人（这本身是一个容易引起争议的问题），这些人与当地民众有广泛的互动——既有在他们工作的建筑工地上的，也有在工地之外的。
结果，中国的白领和蓝领工人成为中国不自觉的社会文化大使，在建设中国软实力方面发挥了十分重要的作用。迄今为止，北京似乎低估了本国公民与当地人之间的人际关系在建立和维护中国形象和影响力方面所起到的关键作用。许多发展中国家——主要是在中亚、东南亚以及非洲——的情况都是这样。
梅耶尔称，为了防止糟糕的人际关系成为中国对发展中国家投送软实力的“阿喀琉斯之踵”，中国必须采取协同努力，为中国公民装备必要的社会文化手段，以便建立相互尊重和长期的民间关系。例如，可以通过向常驻在目标国的工人和高管人员提供基本的文化和语言训练，突出对地方传统的尊重。
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