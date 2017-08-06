韩部署剩余“萨德”车 乐天损失千亿韩元“干着急”

外媒称，韩国转变方针，将增强为驻韩美军部署的“萨德”系统，并与美军共同实施了包括导弹发射在内的联合军演。
据《日本经济新闻》网站7月31日报道，韩国总统文在寅在7月29日凌晨召开的国家安全保障会议（NSC）上就“萨德”做出指示，要求讨论临时增加导弹发射车，目前已完成部署的发射车为两架。
报道称，在“萨德”部署地韩国南部星州，驻韩美军已开始使用2架发射车和高性能雷达，但追加的4架发射车虽然已经运入韩国，但一直未部署。韩国原本计划在结束环境影响评估后再追加部署4架，目前决定改变方针，建立尽快全面投入使用的体制。
韩国国防部长官宋永武也在7月29日举行的记者会上就“萨德”发射车表示，“我们将尽快协商临时追加部署相关事宜”，显示出了与美国合作提高防卫能力的想法。
对此，中国外交部发言人耿爽回应称：“中方对韩方有关作法表示严重关切。中方坚决反对美国在韩国部署‘萨德’系统的立场是一贯和明确的。部署‘萨德’解决不了韩方的安全关切，解决不了朝鲜半岛有关问题，只会使问题变得更加复杂。我还要重申，在韩国部署‘萨德’系统，严重破坏地区战略平衡，损害包括中国在内的本地区国家的战略安全利益。我们强烈敦促韩美双方正视中方利益关切，停止有关部署进程，撤除相关设备。”
另据韩国《亚洲经济》日报7月31日报道，韩国总统文在寅下令追加部署4辆“萨德”发射车，中韩矛盾再次激化。进军中国市场的韩国企业神经紧绷，受“萨德”矛盾影响最大的乐天集团现状如何再次被业界关注。据《亚洲经济》报道，乐天集团7月31日表示，目前乐天玛特中国卖场仍停业、沈阳乐天世界建设工程仍停工、韩国乐天免税店销售额不断锐减，集团仍因“萨德”问题处在水深火热之中。
报道称，乐天玛特在中国的112家卖场中，有87家仍被中国消防当局勒令停业，除去主动停业整顿的卖场外，目前仅有12家正常营业。但这12家卖场的销售额也锐减了75%。截至目前，乐天玛特在中国的损失约为4000亿-5000亿韩元（1000韩元约合6元人民币）。
报道称，乐天集团从2008年起投入3万亿韩元推进的沈阳乐天世界建设工程，去年12月也因“萨德”风波中断，至今没能重新开工。今年3月以后，韩国乐天免税店的中国顾客消费额锐减35%，到目前共损失约4000亿韩元。
乐天集团曾表示，企业束手无策，唯一的希望就是中韩关系的改善。但文在寅政府成立后，中韩“萨德”矛盾并没有得到缓解，乐天的经营情况也没有丝毫好转。
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