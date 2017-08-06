中国力促朝核各方回谈判桌 中俄“对表”协调立场

俄媒称，俄罗斯外长拉夫罗夫6日在马尼拉东盟地区论坛上表示，他与中国外长王毅讨论了联合国安理会新近通过的有关朝鲜问题的决议。
据塔斯社8月6日报道，拉夫罗夫说：“朝鲜半岛问题备受关注，包括联合国安理会所通过的相关决议，除了针对朝鲜采取相当严厉的措施外，决议还包含了对重启六方会谈、寻求政治调停方案的坚决拥护。”
他强调，中俄在针对朝鲜停止核导试验、美韩停止军演的“双暂停”问题上立场相同，“中俄有着共同的立场，7月4日两国外长的联合声明令这一立场更为明确，中国提出的‘双暂停’主张可以推动政治进程，即冻结朝鲜的一切导弹和核试验，同时冻结大规模的美韩军演”。
拉夫罗夫说：“除了中国的方案，我们的共同声明中还包含了对俄罗斯建议的支持，即逐步制定关于恢复互信、为重启六方会谈创造条件的路线图。我们商定将在实践中推进这一方案，包括在联合国内部。”
另据俄罗斯《观点报》网站8月6日报道，联合国安理会投票一致赞成更严厉地制裁朝鲜，中国和俄罗斯没有表示反对——不过有两个重要的附带条件：制裁不应用于在经济上扼杀朝鲜；必须恢复多边谈判，即在北京、莫斯科、东京和首尔参与的情况下平壤和华盛顿之间展开直接对话。
北京和莫斯科听从华盛顿的摆布？当然不是——安理会通过的决议不包含美国坚持但中俄有异议的措施。主要是没有燃料封锁，即禁止对朝供应石油和石油产品；没有禁止海外（也就是俄罗斯）使用朝鲜劳动力；没有针对朝鲜最高领导层的制裁。
报道称，当然，决议里有一整套新限制措施——煤炭、铁、铅和海产品的出口禁令。但鉴于朝鲜90%的出口面向中国，中国已暂停采购朝鲜煤炭，因此这些措施对朝鲜而言不是危急的。
现在的决议实际上是中俄在制裁道路上的最后动作——北京和莫斯科对华盛顿说，该着手与平壤谈判了，否则在联合国不会得到对朝鲜制裁的任何支持。
报道称，中俄立场的实质是——美国将重点放在决议的第一部分，即加强制裁上，而中俄指出决议第二部分的重要性，即呼吁恢复8年前中断的会谈。六方会谈是解决朝鲜危机的唯一办法。
另据俄罗斯今日经济通讯社网站8月6日报道，专家认为，光靠制裁无助于问题的解决，亟须举行有朝鲜参与的政治对话。
俄方已提出了朝鲜半岛局势调停的分阶段方案。这一所谓的“路线图”的基础是与平壤进行不预设条件的对话，放弃武力威胁。
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