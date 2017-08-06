中国的共享单车即将进入伦敦。下个月起，750辆单车即将投放到这里。
伦敦是世界的金融中心，伦敦人熟知中国餐馆与中国资本，却很少有人知道世界上最早的纸币与汇票是中国的发明。共享单车可能是大部分伦敦人将要知道的第一个来自中国的“金融点子”。
作为世界上第一个现代化国家的首都，伦敦是许多伟大思想的诞生地，也是许多伟大发明和商业项目的试验场。有人说，共享单车是中国为世界带来的创新、共享、绿色的方案与理念，作为中国“新四大发明”之一，将从伦敦真正走向世界。
当然，也有不同观点，比如，有人担忧，共享单车将带来混乱，此前这一项目进入英国曼彻斯特后出现的盗窃与蓄意破坏可能在伦敦重现；还有人争论，共享单车究竟是“公益项目”还是“资本运作”？
自由与秩序、权利与责任、共享与私欲、创新与风险——共享理念带来的各种矛盾将毫无例外地随着共享单车一同出现在伦敦街头。
比如，共享单车提出“无桩停放”，这一创新与此前类似租车项目相比，赋予使用者更大自由。可以说，自由是共享单车的最大优势，但同时也可能成为其在“事皆决于法”的伦敦遭遇的最大困扰。
某种程度上，共享单车“无桩停放”在一些地方造成乱停乱放、阻塞道路，其实是把这一项目的管理维护成本转嫁到政府身上。
中国的共享单车在伦敦的试水十分谨慎。第一批单车投放在伦敦西部一个富人区。当地居民以高薪人士为主，多年来一直被评为全伦敦犯罪率最低的地方。想必运营商希望以使用者的高素质为自由划定明晰的道德边界。
金融危机后，西方社会在创新的同时更加注重监管与安全，有时甚至过度谨慎，抑制了创新。与此同时，中国的移动支付等金融产品与服务迅猛发展。但另一方面，混业经营、互联网和创新在给中国金融业带来蓬勃动力，让人们享受种种便利时也不可否认地带来风险与挑战。比如，在快速发展的移动支付背后就是数据安全和隐私保护的难题，而在共享单车背后则是城市治理的难题。
共享单车能否在伦敦行稳致远？这让人期待。（新华社稿）
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