国际社会批评美退出《巴黎协定》

美国特朗普政府4日向联合国递交退出《巴黎协定》的文书，引发国际社会强烈不满，多国政府官员、学者和媒体批评美国退出全球应对气候变化的国际协定是错误决定。
俄罗斯自然资源和环境部长谢尔盖·东斯科伊5日在社交网站上表示，从历史的角度看，特朗普政府的举动与此前布什政府退出《京都议定书》的做法如出一辙。作为国际舞台上的大国，美国将自己排除在《巴黎协定》之外是个“可怕的错误”。
据今日俄罗斯通讯社报道，俄联邦委员会农业、食品政策与自然资源利用委员会主席谢季宁5日表示，目前《巴黎协定》已经被一些欧盟国家的议会批准，俄罗斯也即将批准该协定。世界上还有许多国家也批准了《巴黎协定》，即使没有美国的参与，《巴黎协定》也能够执行。谢季宁认为，美国旨在通过退出《巴黎协定》迫使有关方面修改其中某些条款，以便获得有利的条件重新加入该协定。
英国广播公司5日报道说，《巴黎协定》在应对全球变暖的过程中非常关键。在上个月举行的二十国集团领导人汉堡峰会上，美国在气候变化上的立场已经导致会议出现分歧。该报道分析说，根据《巴黎协定》中有关退出的规定，美国要完成退出协定的全部流程，要等到2020年美国总统选举后。到那时，任何新当选的美国总统都可以决定是否重新加入这一协定。
英国剑桥大学学者埃米莉·舒克伯格说：“特朗普的决定直接影响了我们这些英国民众、我们的子孙。美国人或者其他人的活动而排放的每一克二氧化碳都会助推气候变化。”舒克伯格表示，美退出《巴黎协定》将对人们的健康、财富以及安全造成显著威胁。
2015年12月，《联合国气候变化框架公约》近200个缔约方在巴黎气候变化大会上达成《巴黎协定》。2016年11月，《巴黎协定》正式生效。这是继《京都议定书》后第二份有法律约束力的全球气候协议，为2020年后全球应对气候变化行动作出了安排。（新华社稿）
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