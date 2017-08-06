王毅会见维文：中国新加坡关系虽经波折 但近期互信增加

马尼拉8月6日电，8月6日，中国外交部长王毅在菲律宾马尼拉出席东亚合作系列外长会前会见新加坡外长维文。
王毅表示，中新关系尽管经历了一些波折，但近期以来，两国领导人开展密切交往，增进了彼此的互信，这对于确保未来中新关系健康发展极为重要。中方赞赏新方作为中国－东盟关系协调国，为推进东盟共同体建设和中国－东盟关系所做的积极努力。明年新加坡将接任东盟主席国，相信新方会为推进东盟共同体建设和中国－东盟关系发展发挥更加建设性的作用。面对充满不确定性的世界，中国和东盟必须共同努力，通过开好此次东亚合作系列外长会，进一步增进信任，消除不必要疑虑，聚焦今后的互利合作，使国际社会对本地区增强信心和保持积极预期，这符合本地区所有国家的共同利益。
维文表示，近期新中两国高层交往频繁，各领域各层级对话合作顺畅，新方对新中关系充满信心和期待，希望通过推进在“一带一路”框架下的合作，进一步巩固和深化双边关系。经过共同努力，东盟－中国关系一年来取得重要积极进展，南海形势趋于平稳。作为东盟－中国关系协调国，新方将继续竭尽全力发挥好应有作用，使本次系列外长会真正反映当前地区形势趋稳向好的事实，向世界发出本地区和平稳定、发展繁荣的积极信号。（新华社文，上图来自维文Facebook，下图为新华社）
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