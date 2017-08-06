比尔·埃莫特：西方制度的脆弱不可否认

日本《钻石》周刊7月29日一期文章专访了英国《经济学人》周刊前主编比尔·埃莫特。比尔·埃莫特是著名的知日派。他在最新著作《西方的命运：挽救世界上最成功的政治理念之战》中发出警告称，作为支撑日本和欧美发达国家繁荣的基础，“平等”和“开放”正处于衰退的危机之中。世界和日本将如何变化？
西方繁荣的基础处于衰退
《钻石》问：您在《西方的命运》中指出，支撑西方繁荣的两个关键词“平等”和“开放”如今正处于衰退的危机之中。那么，衰退的契机是什么？
埃莫特答：导火索是2008年雷曼兄弟公司破产引发的金融危机。
金融危机引发的问题在全世界蔓延，导致很多人收入减少，儿童失去教育和福利机会，最终导致人们失去对未来的希望。另一方面，作为元凶的金融机构高管和富裕阶层得以幸存，责任人并没有受到惩罚。蒙受损失的主要是低收入群体。很多人看到眼下的情形，开始对西方市场机制产生疑问。
这种影响进而扩大到政治领域，作为西方繁荣基础的平等和开放也信誉扫地，正处于危险状态。
今后日本和欧美发达国家会再次认可平等和开放的价值并坚持下去吗？还是经济和政治都迎来长期凋零的时代？现在可以说是转折点。
问：差距扩大也是全世界共同面临的问题。
答：我认为，差距扩大是因“平等缺失”而产生的。
很多人觉得，雷曼兄弟公司破产后，富裕阶层毫发无损，而自己遭受损失，这说明富裕层在政治上拥有很大力量。
美国特朗普总统在选举战中强调“为了被忘却的美国人”，从而得到了支持。
问：您认为日本的平等和开放也处于危机状况吗？
答：我认为，日本的平等也正在衰退。收入差距趋于扩大，贫困率上升。较为显著的问题是，非正式员工不断增加，与正式员工分裂开来。非正式员工一直处于不稳定状态。
不过，日本的开放没有衰退，也没有像美国和英国那样朝着封闭的方向发展。遗憾的是，开放也没有进一步扩大，也就是说日本的开放处于“停滞”状态。日本今后要想继续发展，有必要让经济具有感染力。因此，加强开放是十分重要的。
政客靠迎合大众谋求支持
问：在著作中，您从两个关键词引申到西方应该遵循的八个原则，指出监视社会侵蚀法制、损害平等。日本通过“共谋罪”法案和《特定秘密保护法》加强对民众的监视，似乎在朝着封闭的方向发展。
答：确实如此。日本政府最近通过的法律当中有导致监视社会倾向加剧的法律。监视力度变大意味着政府的力量变强。这是将来导致平等和开放受到损害的威胁所在。
问：现在，安倍内阁支持率暴跌。您在书中提到，在支持率下跌时，为在短期内争取支持率，政府倾向于采取迎合大众的政策。您认为今后安倍政府会朝着什么方向推进政策？
答：安倍晋三首相本来就是民粹主义者。这也不是什么新鲜事。
对日本政治前景进行预测非常困难。不过，我认为可以参考法国总统选举的情况。
马克龙总统是中右派，他在短期内获得了很多支持。同样，在东京都知事选举中获得大量支持的小池百合子也是中右派。事实证明，如果像小池那样释放新信号，就可以在短时间内获得大量支持。
从东京都知事选举可以看出，很多人普遍关注的是平等缺失造成的差距扩大、不公平感以及加强对女性和儿童的援助等问题。也就是说，在政治上，释放出积极努力解决这些课题的信号，可以形成强大刺激。
内部产生导致衰退的因素
问：平等和开放也可能因外在因素而丧失。拿日本来说，像“北朝鲜局势不稳”等全面否定平等和开放这两大价值观的因素作为威胁凸显出来，日本为了保护自己的价值观免受威胁，可能转而采取封闭政策。
答：确实，无论什么时代都有外在威胁。现在面临的是北朝鲜和“伊斯兰国”组织的威胁。不过，与以往不同的是，我们内部也产生了导致平等和开放衰退的因素。
我们必须重新认识到平等和开放带来繁荣和富强的事实，对一直以来的市场和社会机制进行重新构筑。现在已经到了这样的时刻。
以2008年金融危机为开端的惨剧是如何发生的呢？有必要对此进行反思。民主是不是被金钱遮蔽？民主的强大是不是大幅下降？财富是不是被一部分富裕阶层所垄断？
我认为，如果正确理解西方制度的脆弱，那么我们可以重拾昔日的强大。
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