中国正成为全球秩序变化“主要设计师”

西班牙《公众》日报7月30日刊发题为《中国利用美国的全球空白推动自己的“地缘战略观”》的文章称，中国领导人在繁忙的外交日程中一直在宣传一个“口号”，那就是“中国方案”。中国正在利用美国全球领导地位的衰落来推出属于自己的地缘战略观。
文章称，中国已不再是那个西方国家经常呼吁更多加入到世界经济治理中的大型新兴市场。如今，中国已经甩掉了“世界工厂”的绰号。与此同时，中国采取了有效措施稳定汇率，并降低了原油依赖和苛刻的能源需求，以满足其生产漩涡。在几十年的爆炸性增长模式之后，中国开始转向内需。这都是拥有发达国家身份的信号。
文章称，消费和创新是中国目前的两大口号，显然获得了无可争议的成功。倾向家庭和企业支出的模式带来了房地产和金融这两大泡沫，但目前看来已有缓解的迹象。这尤其有赖于北京出台的有序有效的计划性政策，遏制了企业的高负债水平。
在内需推动下，在政府对价格的管控下，在充分就业的背景下，中国以充满活力的经济不断向前航行。中国成功实现了地缘战略翻腾两周的高难度动作，而且是在没有安全垫的情况下完成的。
华尔街最有权威的声音之一、摩根大通首席执行官杰米·戴蒙高度评价中国政府在改革道路上取得的巨大成就，并因此加大了在中国的投资力度。
汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌认为，蓬勃发展的房地产市场与消费热潮都是中国此番成功的关键因素。他以重庆为例，认为这座自2002年起经济增幅从未跌破两位数的城市房价能维持在相对稳定的水平，堪称中国西南地区新城的标杆之一。
波士顿咨询公司分析师克里斯·比格斯则更关注消费质量。他表示，中国正日益数字化，加大了在创新领域的投入，出现了数以百万计的新贵和中产阶级人士，他们收入稳定，构成了一个高标准的市场。此外，中国还是电子商务领域的领头羊。根据预估，到2021年，中国消费增长量将达到1.8万亿美元（约合12万亿人民币）。
文章称，北京也在开拓新的世界秩序。北京官方表示并无意取代美国的角色，并在很多全球化热点问题上加强了与德国等其他国家的合作。其中包括与柏林携手领导抗击气候变化的斗争、力促“一带一路”倡议等。与此同时，北京通过扮演反对保护主义的国际角色改善了形象。
文章称，随着新的地缘政治架构的出现，北京认为如果世界需要中国担当起领导角色，那么中国也将不负众望。日本野村综合研究所首席经济学家辜朝明认为，中国的新愿景使其顶住了所谓的“货币操纵国”的指控，成为全球秩序变化的主要设计师。
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