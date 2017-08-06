外国房地产开发商来势汹汹 引起新加坡业内担忧

《南华早报》网报道，新加坡房地产开发商协会最近举办的一次论坛上，与会者们热烈讨论的其一话题便是外国开发商在新加坡的积极投标。
该协会会长陈佩强（Augustine Tan）曾告诉新加坡《今日报》，土地的高投标价可能会导致房价变得不健康。
他解释道：“每一块土地的出售，都会成为下一块土地出售的基准。这是令人担忧的。我担心，地价可能会变得不健康。我现在可能看不到，但在几年后，我们会见到。”
今年4月份新加坡女皇镇的史德林路（Stirling Road）边一片约三个足球场大的空地开放招标。不到一个月，便有13个投标申请。最低标价为7.13亿新元，比原本的底价高出了3千万新元。
而最高的标价、也是得标的方案，达到了10亿新元。该出标价比第二位高出了8.3%。
得标者是香港上市公司龙光地产（Logan Property）和总部位于中国山东的南山集团（Nanshan Group）所组成的财团。
《南华早报》指出，中国内地的开发商具有大量资金，却受到其国内房地产开发限制的挤压。因此，它们开始瞄准国际市场，包括新加坡和亚洲。但是，其进攻速度和力度使新加坡本地的房地产业感到不安。
根据新加坡房地产咨询公司高纬环球（Cushman & Wakefield），外国投标者的得标差额比新加坡本地投标者要高出两倍。
2017年，外国投标者的标价平均比第二高的标价要高出4.8%。而本地投标者的得标标价则仅比第二顺位高出2.5%。
2015年，外国投标者在土地开发方面占所有投标者的25%，而今年则增加到了34%。
中小型的建筑公司对此表示担忧，因为从以往的经验看来，中国企业会掌握整条价值链。这包括引进了自己的员工、材料甚至经理人。中国企业也很少将工作外包给本地外包商。
特别是小型的建筑公司，他们担心这将意味着他们有更少的机会能参与到大型项目中。
房地产顾问邱瑞荣解释道，中国开发商之所以积极参与投标，是因为他们具有获取价格低廉的材料和劳工的能力。
他也警示到，中国开发商对自己的经理人的依赖，可能会为本地的当地产行业白领专业人士造成困扰。
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