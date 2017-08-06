研究显示睡眠不足可能导致肥胖

英国研究人员基于英国人群的一项最新研究发现，睡眠不足更容易引起体重增加甚至肥胖，且这类人的代谢健康水平也会偏低。
英国利兹大学等机构的研究人员在美国《科学公共图书馆·综合》上报告说，他们收集了1615名英国成年人的睡眠时长、饮食记录、血液样本以及体重等数据，对睡眠与健康的关系展开深入分析。分析结果发现，平均每晚睡眠时间保持约6小时的人，腰围要比那些每晚睡9小时的人多出3厘米，总体来说，这一人群中睡眠时间较短的人体重偏高。
研究人员认为，这一结果进一步证明睡眠不足可能会提高一个人得糖尿病等代谢疾病的风险。报告作者之一、利兹大学学者格雷格·波特说，全球有肥胖问题的人数自1980年以来已经增加了1倍以上，肥胖会导致很多疾病，最广为人知的是2型糖尿病，因此了解为什么人们体重会增加对于公共健康管理来说非常重要。
此外，分析结果还发现，睡眠时间较短与人体的高密度脂蛋白胆固醇（好胆固醇）水平降低相关，这一指标的高低会引起不少健康问题。较高的高密度脂蛋白胆固醇水平能够降低一个人患心脏病等疾病的风险。
不过，研究人员也表示，这只是一个基于大量数据观察的结果，还不能就此得出最终结论，不同人每天需要多少睡眠量都有差异，但目前学术界一个比较认可的观点是，对多数成年人来说7到9小时的睡眠时间是最好的选择。
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