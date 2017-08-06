中国加强对企业海外投资监管 但英仍受中企青睐

据英国《星期日泰晤士报》网站7月30日报道，戴维和西蒙·鲁本一直以擅长把握时机而著称。鲁本兄弟二人以140亿英镑的身家在《星期日泰晤士报》富豪榜上名列第三，他们最近的一次大交易获得了极大的成功。去年年底，鲁本兄弟以24亿英镑将他们在英国“全球转换”数据公司持有的49%股份卖给了中国投资者。就在几周后，北京开始限制资金外流——遏制一波撑起世界交易市场的对外投资浪潮。
报道称，中国的企业巨头们开始发现进行交易的难度加大了，监管机构会找各种理由来阻止大量资金流向境外。
据美国贝克·麦坚时律师事务所称，2016年叫停的收购、合并和投资交易规模，据说接近750亿美元（约合570亿英镑）。澳大利亚麦格理基金公司高级执行董事雅克·卡拉汉表示：“境外收购同比下降了45%左右。”
美国监管机构也在阻止此类交易。
不过在伦敦，金融城的高级银行家们坚持说交易并未停止。英国仍然深受中国投资方的青睐。
据总部在伦敦的投行格里森斯皮克公司调查，平均来说，每3个月就有13家英国公司被中国投资者买走。
自去年夏天英国进行脱欧公投以来，这样的趋势一直在继续，此类交易的规模也略有所增加。
位于伦敦的格里森斯皮克公司的负责人亨利·蒂尔曼表示：“英国举行脱欧公投后，中国企业收购英国公司的交易平均每季度达到30亿英镑左右，高于脱欧公投之前两个季度的每季度20亿英镑。”
蒂尔曼说：“英镑贬值也是造成此类活动增加的一个因素。所以说，任何声称英国脱欧对中方在英国的并购投资产生了不利影响的说法都与事实不符。”
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