最新调查显示：新加坡人对雇主的满意度低于全球平均值

据美世咨询公司的一项调查显示，新加坡人对其雇主的满意度与全球上班人士相比相对较低。
其调查结果显示，新加坡员工的参与度在过去三年里持续下降，与全球的上升趋势成鲜明对比。去年的调查显示，只有73%的新加坡人对所属的公司感到满意，而全球的平均值高达82%。
除此之外，新加坡人较少认为他们的单位是好的雇主，亚太地区76%的员工认为所属公司是好的雇主，而只有68%的新加坡人愿意这样认为。
美世咨询公司在新加坡的首席执行官表示：“众所周知，提高员工的参与度仍然会是很重要的，不仅仅对企业而言，而是对于整个城市的经济。”
他认为对于大部分关注企业创新和发展的员工来说，参与度下降是由于对组织的自豪感和满意感较低。
美世咨询公司的这项调查包括了42000多名在职员工，代表了来自全球和本地跨国公司的各行各业。这项调查是通过衡量员工对他们工作组织的自豪感，工作动力以及忠诚度来得出结论的。
美世咨询公司表示，新加坡越来越多的员工认为自己没有得到合适的学习和发展机会。接近20%的新加坡人表示自己没有收到过来自直接领导让他们提高自己的反馈。
更令人担忧的是，三分之一的新加坡人认为自己的个人职业目标在自己所属的单位很难得到实现。同时95%的员工表示想获得更多的认可和奖励。
虽然有85%的员工对目前的职业所提供的的产品和服务感到自豪，但仍有30%的人认为自己的单位没有继续创新和改进，感到失望。
值得注意的是，每三名员工中就有一名员工觉得该公司不支持新思想的发展，这与新加坡政府一直推崇的对创新支持形成鲜明对比。
新加坡的员工参与度非常高，10名员工至少7名认为他们对可能影响他们的事项决策过程充分参与，而全球为67%。
美世咨询在新加坡的首席执行官总结道，“员工参与是新加坡优化人力资本的最佳机会，如果绩效和生产力十个人才能和参与度的结合，优化人才的最佳方式就是确保参与。虽然这说得容易，但对许多公司和机构而言还需要付出很多的努力来达到。”
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