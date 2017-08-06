美对阿富汗新战略“亲印弃巴”

法国《世界报》8月24日发表题为《华盛顿在阿富汗问题上讨好印度，疏远巴基斯坦》的文章称，特朗普呼吁印度为阿富汗稳定作出贡献，借此机会不再倚重巴基斯坦。
文章称，特朗普总统8月21日宣布的留在阿富汗争取“赢得战争”的承诺让喀布尔当局感到放心。眼下，阿富汗叛乱分子控制了自塔利班政权于2001年秋天垮台以来前所未有的庞大地盘，而且喀布尔等地遭受的恐怖袭击日益增多。
阿富汗总统阿什拉夫·加尼说：“这对我们来说是具有历史意义的一天。今天，美国表示和我们在一起，没有时间限制。”华盛顿在这个国家发动的持续16年的战争是美国历史上最漫长的战争。虽然美国军队于2014年底正式退出作战，但依然对受到叛乱威胁最严重的地区提供重要援助，同时还在北约的“坚定支持特派团”的框架内负责培训阿富汗士兵。
特朗普没有透露任何向阿富汗增兵的细节，也没有确定任何日期。阿富汗分析人士费达·穆罕默德认为，这是“一个旨在遏制战争和塔利班推进的临时计划”。特朗普在表示要保持对阿富汗军事投入的同时，还提到了可能达成“一项包括阿富汗部分塔利班在内的政治协议”。
美国国务卿雷克斯·蒂勒森22日明确提出要取消伊斯兰堡自2004年以来享有的“非北约重要盟友”的地位，并声称美国有可能“在恐怖分子藏身之处对他们进行打击”。
文章称，近15年来，美国为支持巴基斯坦军队打击塔利班共计耗费250亿美元，如今美国已经开始减少援助。2016年，在向伊斯兰堡许诺的9亿美元援助中，五角大楼只给了5.5亿。华盛顿还将巴基斯坦的几个伊斯兰极端组织列入恐怖组织黑名单。
巴基斯坦外交部认为“美国的批评”令人失望。巴基斯坦外长赫瓦贾·穆罕默德·阿西夫表示，“全世界没有一个国家比巴基斯坦更饱受恐怖主义的灾难”。
文章称，特朗普呼吁印度为阿富汗稳定作出贡献，借此机会不再倚重巴基斯坦。美国首次将巴基斯坦-阿富汗地区冲突的解决扩大至包括新德里在内的一个战略三角的框架内。
文章称，特朗普敦促印度和北约盟友为阿富汗和平与重建付出努力。阿富汗冲突让美国付出了极大的代价。据阿富汗重建行动特别督察长办公室估算，华盛顿为阿富汗的重建已经花费近1200亿美元，比二战后为欧洲马歇尔计划付出的更多。
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