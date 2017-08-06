中国在东盟影响力“比世纪初大十倍”

瑞士《新苏黎世报》网站8月23日刊文称，中国如今在东南亚的影响力比本世纪初大将近10倍。当时中国与东盟国家的双边贸易额约为410亿美元。2016年这一数字已达4522亿美元，占东盟国家外贸总额的16.1%，中国继续成为东盟最重要的贸易伙伴。
文章称，中国从亚洲金融危机结束后，稳固了作为东南亚国家重要经贸伙伴的地位。不过，有些根本上的东西发生了改变：以前东南亚国家着魔般注视美国的经济发展，如今却将目光更多投向中国。
文章称，外交舞台上也发生了一些事情。东盟国家政府越来越明显地寻求在华盛顿和北京之间维持平衡。一些人——比如菲律宾的杜特尔特——对此高调表态。而诸如新加坡和马来西亚的政治家则持观望态度并保持中立。缅甸和印度尼西亚也属于后者，出于历史原因，它们也会将印度纳入考量。
“敌人开阖，必亟入之。”这是《孙子兵法》中的一句话。美国退出跨太平洋伙伴关系协定后，中国并没有耽搁太久。北京发起的区域全面经济伙伴关系协定面向从印度、韩国直至澳大利亚的区域。在一定程度上，中国一夜之间就毫不费力地获得了该地区的自由贸易代言人身份。
文章称，中国的经济魅力攻势——它也借此向东盟国家承诺未来的经济繁荣——远达湄公河流域、东南亚诸岛和安达曼海以外。
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