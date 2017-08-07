保险业务面临困难 巴菲特公司业绩大幅下滑

德媒称，“股神”沃伦·巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司今年第二季度赚的钱明显减少。据公司公布，第二季度利润与上年相比降低了15%，为43亿美元。
据德国新闻电视频道网站8月5日报道，营业利润降低11%，至41亿美元。营业收入增长了6%，达到了575亿美元。公司利润在上一季度就已大幅缩减。
作为巴菲特帝国重要根基之一的保险业务面临困难。此外，投资部门业绩明显变差。而分析师此前预计的利润要更多一些。盘后股价出现了下跌。但今年内公司股价增长了11%，而且就在数据公布之前还创下了新高。
长期以来，伯克希尔-哈撒韦公司的股票一直是世界上价格最高的股票。目前投资者必须花费27万美元才能买到巴菲特自己持有近37%股份的A级股。上世纪90年代中期，它的交易价格就已经达到了五位数。当然也有便宜一些的B级股，但持有者投票权就明显小得多了。最近B级股的价格在180美元左右，同样也是史上最高的。
伯克希尔-哈撒韦公司4400多亿美元的市值也是顶尖级别的。目前市值比它还高的只有苹果、谷歌、微软、脸书和亚马逊等科技巨头公司。
伯克希尔-哈撒韦公司旗下有80多家公司——从保险公司、零售业巨头、车行到报纸和货运铁路。此外，巴菲特还持有苹果、可口可乐、高盛和卡夫等多种大型上市企业的股份。这位因为对商机有敏锐嗅觉而被称为“奥马哈先知”的86岁明星投资人已经领导公司50多年。
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