马来西亚：白礁岛附近建造海上基地 是为应对非法渔民

上周二（8月1日），马来西亚柔佛州苏丹出席中岩礁（Middle Rocks）海上基地的建成仪式。该基地耗资6150万令吉（约合1950万新元）。
中岩礁是由国际法庭于2008年判给了马来西亚。同时，国际法庭也将白礁岛（Pedra Branca）判给了新加坡。
《海峡时报》引述官员与分析员指出，马来西亚在距离白礁岛仅有一公里之处建造海上基地，示意了其主权利益。马来西亚也希望借此加紧对该海域的控制，因为该水域中常有越南渔船越界，并危害到了马来西亚渔民的生计。
该基地是以柔佛州第一位苏丹的名字命名，为阿布·巴卡尔海上基地（Abu Bakar Maritime Base）。该基地有316米长的码头、一个直升机停机坪以及一座灯塔，并驻有17名管理人员。
该基地的主要负责单位是马来西亚海警。而根据该单位，他们自2015年以来，以扣留了11艘越南渔船、及其144名船员，并估计现有几百艘渔船正越入马来西亚水域。
据《星报》引述，马来西亚海事执法局的南区负责人亚顿（Adon Shalan）说：“我们希望新的阿布·巴卡尔海上基地可以帮助我们监督和对付柔佛水域中的非法活动。”
分析者认为，该基地应该被视为海上安全的正面发展。
据报道引述，拉惹勒南国际研究院资深研究员胡逸山表示：“毫无疑问，马来西亚对这个水域的主权索求是认真的。但是，双方都应该将此转变成一个积极的发展，以试图解决共同的安全问题。”
现任柔佛苏丹依布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）在其官方脸书上发文写道，该设施“的目的在于维护马来西亚的主权领土和水域、以及进行海洋科学研究。”
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