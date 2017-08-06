中国导弹闪电战可让美军失去战斗力 俄媒：美应收敛亚太野心

俄媒称，在近日举行的中国人民解放军建军90周年阅兵上，北京展示了最新的DF-31AG洲际弹道导弹。中国7月23日试射了DN-3反卫星导弹。这种用于摧毁美国军用和侦察卫星的导弹至少从2013年就开始测试了。美国对此予以密切关注。
据俄新社8月3日报道，长期以来有很多人认为，超级大国的军事冲突将迅速演变为核战争。但现在专家们的观点有了变化：卷入战争的国家将竭尽所能避免核战爆发。即使在发生零星战事后，只要敌人没有直接入侵或占领领土，它们都会尽量运用经济制裁、网络攻击、常规力量和非核武器等混合作战手段。如今，高精度武器对军事设施的破坏力不逊于小当量核弹。没有理由立即动用核武器。
报道称，除了洲际导弹外，中国还有其他未被美国大肆渲染的威胁，而它们更受军事分析家的关注。
新美国安全中心（CNAS）今年夏天发布了关于中国导弹对美国在亚洲基地和舰艇打击能力的最新报告。这种导弹闪电战可以让美军失去战斗力，防止其参与涉台湾或其他岛屿的战争。
报告作者写道，在推翻萨达姆·侯赛因的伊拉克战争后，美国用常规武器和巡航导弹取得的速胜给中国留下了深刻印象。在此之后，中国开始大规模制造相对廉价的巡航导弹和中短程陆基弹道导弹，而不只是专注于研制昂贵的核弹头洲际导弹。
五角大楼估计，中国现在拥有1200枚短程导弹、300枚中程导弹和300枚陆基巡航导弹。美国兰德公司的报告指出，如果说上世纪90年代中国导弹的偏差达数百米，那么现在已经缩小到5米-10米。
美国人认为，中国正在模拟对驻日美军基地的第一次导弹打击。美国专家在分析2012年-2016年的卫星图片后得出结论，中国在戈壁沙漠模仿美军基地设施建造了导弹靶标，包括冲绳空军基地（部署“爱国者”防空导弹系统）、三泽空军基地（部署F-22战机）和横须贺海军基地（第七舰队驻地）。他们认为，中国军队现在将用这些靶标进行导弹试射。
新美国安全中心的报告中写道：“美国领导层应该明白，支持美国西太平洋军事力量的前沿基地确实有可能遭到先发制人的导弹打击。”
报告指出，中国不会发动突然袭击，不到万不得已，中国不会发动导弹打击。美军在台海局势激化的情况下在该地区集结或增兵可能成为导火索。然而，美军基地受到打击的现实可能已经改变了游戏进程。现在，美国人不得不考虑这个因素，收敛对太平洋地区军事政治霸权的野心。
报道称，美国人明白，如果冲突白热化，中国的大量导弹可以在第一时间突破防御，把所有美国军舰困在日本港口，摧毁空军基地的飞机跑道，让200多架飞机待在地面，破坏所有指挥中心和后勤设施。（俄新社）
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