安倍改组内阁后失去修宪主导权：后续挑战还很多

日本《每日新闻》8月4日报道称，日本首相安倍晋三3日改组内阁，调整自民党高层人事，准备优先打造举全党之力的态势，在党内存在反对声音的修宪问题上，也降低了要在秋季临时国会上提交该党宪法修正案的调门。伴随着支撑“安倍独大”的内阁支持率的下跌，安倍首相正在失去对修宪这一夙愿的主导权，像解散众议院重新举行大选的时间等，今后的政权运营越来越不明朗。
自民党副总裁高村正彦在3日自民党高层会议上提醒安倍首相说：“今年后宪法的事情就交给党来处理，内阁要把经济放在首位。”
坚定支持安倍首相的高村的忠告是政权内部不安的体现，所以安倍首相只能回应说：“那是当然。”
在自民党新领导层会见记者时，干事长二阶俊博要求在修宪问题上“慎之又慎”，政调会长岸田文雄也表示“需要细致讨论”。党内大多数人都认为，“要挽回支持率，只有依靠发展经济”。
因此，安倍首相否定在修宪问题上预设时间表。其亲信、自民党代理干事长萩生田光一也表示将“修正轨道”。但是，正如人们在安全保障相关法制定之后看到的那样，每当批评声音变得强烈，用经济来化解批评便成了安倍第二次执政后的惯用手段。对修改宪法第九条比较慎重的公明党干部认为，“安倍首相的意愿没有改变”。
然而，今后还有很多考验在等待着安倍。第一道关口便是众议院在闭会期间审查陆上自卫队工作日报的问题，要求早日召集临时国会的在野党已经严阵以待，准备追究安倍首相在加计学园等问题上的责任。10月，众议院将在青森县4区和爱媛县3区补选众议员，如果自民党在继东京都议会选举惨败之后再次失利，安倍首相的向心力将会决定性地下降。
自民党内部已经开始出现“要重新梳理现状，只能早日解散众议院”的声音，但也有人悲观地认为“在地方上自民党会遭遇很大的阻力”，要确定解散众议院的时间非常困难。
若按照安倍首相描绘的修宪日程，在明年例行国会上发起修宪提案，就不可能提前解散修宪势力占据三分之二议席的当前众议院。一位与安倍首相保持距离的前阁僚对今后的政权运营感到悲观，他认为，“安倍首相或许还对修宪心存迷恋，但政权能不能保住都不知道。国民的不信任针对的是首相本人”。
另据日本《东京新闻》8月4日报道称，安倍晋三首相完成了内阁改组。虽然目标是重建内阁支持率不断下降的政权，但其政治姿态仍然遭到质疑，他是否尊重并拥护现行宪法？
一直以来，安倍自己设定期限，甚至指定第九条等条款，主导着作为政治目标的修宪进程。虽然解释说为了深化讨论“提出了问题”，但却是违反自民党历代首相尊重、拥护宪法义务的犯规操作。
安倍3日在记者会上表示：“改组后的内阁实现了重视结果、专业第一、能力本位的人事布局。将通过在政治课题上取得成果赢回信任。”
但是无论多想通过改组内阁革新体制，只要不改变轻视宪法和民主程序的政治姿态，就无望赢回国民的信任。
更不用说强行通过“共谋罪”法案，正是因为隐藏在“安倍一强”铠甲下轻视、无视宪法和民主程序的强权手段已经被国民看破，首相更应该关注支持率下跌的事实。
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