印度要加快修建中印边境公路

在洞朗争端中，印度政府给予边境公路机构更大权限以加快印中边境道路建设
由于担心印中边境地区的战略公路建设过度拖延，印度国防部已给予边境公路机构更大的行政和财政权限以加快完成相关工程。在决定给予边境公路机构更大权限的数月之前，印度主计审计长公署曾对边境公路机构长期拖延61条重要战略公路的建设提出强烈异议。这些公路属于印中边境道路工程，总长度3409公里。
印度国防部在今天的一份声明中说，它打算给边境公路机构带来转型性变革，以加快施工速度，实现符合军队要求的理想结果。印度国防部说，除了给予边境公路机构更大行政权限之外，政府还将边境公路机构总监的财政权限提高至10亿卢比（1卢比约合0.1元人民币——本报注)，用于采购国产和进口的建筑机械和设备。
此前，边境公路机构总监的财政权限仅为用于采购国內设备的7500万卢比加上用于采购进口设备的3000万卢比。印度国防部还批准了政策指导原则，允许边境公路机构接洽大型建筑企业，让后者全权承包道路工程。
声明说，印度国防部已决定将边境公路机构的行政和财政权限提高至总工程师和特别工作组主管的级别，以避免因为总工程师与边境公路机构总监或者边境公路机构总监与国防部之间相互征询意见而出现延误。
给予边境公路机构更大权限的决定是在印中两国军队在印度-不丹-中国三国交界处对峙之际作出的。据官方消息人士说，印度军队对印中边境道路工程实施进度的拖延感到不满，曾要求印度国防部加快工程进度。
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