加拿大寻求与中国签自贸协定：拒绝长期依赖美国

香港《南华早报》网站8月19日刊登报道称，加拿大已经在与中国就一项自由贸易协定进行探索性讨论，以应对在这个世界第二大经济体做生意时面临的潜在和现有挑战。加拿大认识到有必要使其贸易关系多样化，不能再单纯依赖长期以来的主要贸易伙伴美国，这一讨论是一个信号。
加拿大全球事务部发言人布里塔妮·文霍拉-弗莱彻18日表示，在加拿大继续探索在快速增长的中国市场扩大贸易和投资的机遇之际，目前“在与中国做生意方面仍然存在巨大的潜在和既有挑战”。
弗莱彻说：“因此，加拿大与中国正在进行探索性讨论，以决定是否以及如何寻求一项可能的自由贸易协定。”今年4月底，中国与加拿大在渥太华完成了第二轮“探索性讨论”，使双方得以就一项可能订立的双边自由贸易协定交换了意见。
在弗莱彻发表上述言论之际，美国、加拿大和墨西哥正在进行北美自由贸易协定的首轮重新谈判。
美国企业研究所研究员史剑道说，北美自由贸易协定重新谈判的结果可能会对未来与中国的贸易协定产生影响，比如在知识产权保护方面。史剑道说：“时机也很重要。特朗普政府谈论最多的就是对中国和墨西哥的贸易行动。一旦北美自由贸易协定谈判结束，无论成功与否，中国都会立刻成为美国的第一个贸易重点。”
加拿大亚太基金会首席执行官斯图尔特·贝克本周说：“挑战在于，在历史上尤其是在过去五年里，加拿大民众在某种程度上不愿与中国签订自由贸易协定。”但贝克指出，美国的强硬贸易言论也许使得加拿大更容易转向亚洲。他说：“加拿大人现在开始认识到，我们确实不得不使我们的贸易关系多样化，而中国是第二大经济体，是一个对加拿大非常重要的经济体。”
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