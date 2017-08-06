韩国免税店为挽颓势邀中国网红做宣传 开价上亿韩元仍遭拒

韩媒称，据韩国金融监督院电子公示系统等3日发布的初步数据，今年第二季度，经营乐天百货店和乐天玛特的乐天购物合并营业利润为873亿韩元（约合人民币5.2亿元），同比减少49%。销售额为6.9228万亿韩元（约合人民币411.3亿元），减少4.3%，本期净利润为41亿韩元（约合人民币2444万），锐减95%。





据韩联社8月3日报道，乐天购物方面表示，在韩国国内，百货店销售恢复迟缓，中国游客减少，在国外，受中国反制“萨德”入韩措施的影响，中国门店销售降幅扩大。





从业务部门来看，百货店第二季度销售减少5.6%，营业利润骤减55.6%。由于中国游客减少，国内门店销售下滑，中国门店销售减少28.6%。在华门店多数遭停业的乐天玛特销售减少7.9%，营业损失达770亿韩元。





乐天制果第二季度销售额为5545亿韩元（约合人民币33亿元），增长0.9%，营业利润为271亿韩元（约合人民币1.6亿元），减少7.1%。虽然在巴基斯坦、俄罗斯、印度和越南等地销售势头良好，但由于在中国的业务受挫，拉低整体业绩。乐天制果中国法人今年上半年销售锐减48.8%。乐天免税店业绩同样因中国游客数量减少而大受冲击。面向中国人的销售大减三成，致整体业绩下滑两成。





业界认为，“萨德”事件影响恐将长期持续，乐天子公司业绩短期内难以恢复。相关人士表示，从中长期来看，由于韩国国内消费复苏，公司业绩有望得到改善，但短期内因“萨德”事件未出现转机。因此，包括乐天在内的经营业务与中国相关的企业要谋求业绩复苏并非易事。（参考消息稿）