俄澄清美使馆“应裁人员”中包括俄公民

外媒称，俄罗斯总统新闻发言人德米特里·佩斯科夫声明，在应被裁减的755名美国使馆工作人员中，不只包括外交官，还包括技术人员，其中也有俄罗斯公民。究竟谁会丢掉工作，由华盛顿来定夺。
据俄罗斯《独立报》8月1日报道，佩斯科夫表示：“选择权在美国。普京说，这里面既有外交官也有技术人员。也就是说，涉及的不仅是外交官，因为美国在俄的外交官数量没有这么多。除了外交官外，还涉及没有外交官身份的工作人员，以及在当地雇用的俄罗斯公民。”
据美国《纽约时报》网站7月31日报道，尽管克里姆林宫要求美国大规模裁减驻俄外交人员以惩罚美国实施新制裁措施，但仍给特朗普总统留下机会避免情况进一步升级。
报道称，虽然没有直接提到美国总统，莫斯科似乎想要提醒特朗普他在竞选期间做出的改善俄美关系的承诺。
普京总统的发言人佩斯科夫对记者说，“改善俄美关系的意愿应该记录在案”，而“制裁的企图”则应被抛弃。
佩斯科夫指出，俄罗斯是被迫对美国国会作出回应的。“我们当然不想要俄美关系恶化。我们想要两国关系可持续发展，但很遗憾现在远不能达到理想的状况。”
另据美国《外交政策》网站7月31日报道，俄罗斯宣布美国必须在9月1日前将美国驻俄外交机构工作人员减少755人。
7个月前，在有报道称出现了俄罗斯干涉美国总统选举的情报后，华盛顿驱逐了35名俄罗斯外交官，并查封了俄驻美大使馆持有的两处不动产。
报道称，俄罗斯现在的举动在某种程度上是对美国前总统奥巴马对莫斯科实施制裁一事作出的拖延已久的回应。
奥巴马对莫斯科的制裁是驱逐俄罗斯驻美外交官、查封俄罗斯驻美大使馆持有的不动产。普京当时没有进行报复——或许是受到了当选总统特朗普助手的鼓舞，以为在即将上任的特朗普政府治下两国关系会变好。
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