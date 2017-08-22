《巴黎协定》控温目标极难实现

英媒称，重要研究结果发现，气候变化几乎肯定将使全球气温上升至无法复原的程度
据英国《独立报》网站7月31日报道，一项新研究称，世界几乎肯定将达到一个临界点，随后将出现无法阻止的破坏性气候变化。
即便采取减少温室气体排放的措施，全球气温仍有90%的可能性在本世纪末之前上升2℃至4.9℃。
科学家认为，全球将在那一刻遭受灾难性的后果，比如大面积干旱、极端天气和危险的海平面上升等。专家指出，气温上升2℃是气候变化变得无法阻止的“临界点”。
这项研究还称，世界将几乎肯定无法实现《巴黎协定》所设定的气温上升不超过1.5℃的目标。气候变化将有99%的可能性突破那一限度。
美国华盛顿大学的达根·弗莱尔森博士说：“各国支持1.5℃的目标，因为超过这一临界值将给它们的生计造成严重影响。如果允许气温升高2℃以上，酷热、干旱、极端天气和海平面升高的确将造成更加严重的破坏。我们的研究结果显示，为实现上述目标，必须作出重大改变。”
科学家通过研究50年间世界人口和经济活动的数据来进行预测。纳入考虑的一个因素是“碳强度，即每一美元经济活动的碳排放量”。
这个方法不同于联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）采用的方法。IPCC的最新报告包含了根据碳排放的四种情形预测的未来升温速度。
阿德里安·拉夫特里教授领导着华盛顿大学的该研究小组。他说：“有关碳排放情形的一大问题是，你不知道出现这些情形的可能性有多大。你也不知道它们是涵盖了全部可能性，抑或只是几个特例。从科学上讲，这种研究方法不完全令人满意。”
他说：“我们的研究结果与之前的估计一致。但我们的研究发现，最乐观的预测发生的概率很低。我们比我们所认为的更接近边缘。总的来说，《巴黎协定》设定的目标是雄心勃勃的，但也是实际的。坏消息是仅靠《巴黎协定》的安排不足以把气温上升的幅度保持在1.5℃以下。”
这项研究结果发表在英国《自然·气候变化》月刊上。
发表在这份期刊上的另一项研究发现，即使从今年开始完全停止化石燃料的排放，全球气温到本世纪末仍然很可能比工业化前水平高出1.3℃。
研究报告的作者说，全球气温在2100年前（不考虑排放因素）自然升高1.5℃的可能性为13%。这项研究由德国马克斯·普朗克气象学研究所的托尔斯滕·莫里斯特森博士带队。
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