科技公司助中国发展军民两用技术 拉大与日印差距

英媒称，上周，中国人民解放军建军90周年成了官方媒体报道的主角。中国以阅兵的方式进行了庆祝，并展示了国产化程度越来越高的最新武器装备。
据英国《金融时报》网站8月9日报道，在技术的军民两用程度不断提高之际，中国在研究机构和民营企业的帮助下正推进本国武装部队的现代化。民营企业的强大技术实力和无与伦比的人力资源，加上政府的决心和充足的资金，意味着中国打造尖端军事能力的抱负并非空洞。
报道称，在这方面做出努力的并非中国一家。实际上，整个亚洲都在以类似的方式增加军备开支。在推进军事力量现代化的过程中，其他国家也在放弃传统承包商，转向民营科技企业。
具有军事用途的重要技术正日益影响亚洲的战略格局，拉大中国与地区其他国家（包括日本和印度）之间的差距。中国在人工智能（AI）和机器人等技术领域的努力，可能很快对美国构成挑战。
得到红杉中国投资的人工智能创业企业第四范式的创始人戴文渊，只是相信中国在开发军民两用技术方面正缩小与美国差距的诸多科技创业家之一。
比如，在对深圳的无人机制造商大疆的一次造访中，看到了该公司展示的民用无人机。但无人机也有军事用途，而且中国已处于领先地位。中国还在培育国内半导体行业，中芯国际等公司成为相关开支的受益者。
另一方面，百度等集团以及较小的科技创业企业，都日益瞄准政府合同。百度正努力从一家以搜索引擎而著称的公司向人工智能企业转型。
比如，百度正与中国国家发改委合建一个研发人工智能的实验室。在今年3月的全国政协会议上发言时，百度创始人李彦宏指出，百度已在人工智能开发方面投入了数十亿美元。
同时，印度在军民两用技术方面远远落后于中国，原因在于风险资本不足，以及缺少能够探索此类技术的处于前沿地位的本土企业。
总体而言，“印度制造”已变得更多的是一个口号，而不是一种现实。但是，这项造势宣传有机会产生影响的一个领域，是在降低印度对进口军事装备的依赖程度方面。
阿达尼、巴拉特铸造公司、马恒达和塔塔的武器都进入了市场。但转型最彻底的是阿尼尔·安巴尼旗下资金紧张的信实集团。安巴尼正努力让他的公司转型为像印度斯坦航空公司等跟政府存在密切联系的公司一样的军事承包商，并帮助取代来自俄罗斯等国的产品。在过去，这些国家是印度军队装备的主要供应者。
报道称，日本在开发军民两用技术方面也处于落后，部分原因在于，软件和操作系统在很多情况下比硬件更重要，而日本一直在硬件方面做得很好。
报道称，中国拥有另一项优势。在中国军方与民营部门之间紧密合作之际，美国军方、大学研究机构和硅谷公司之间一度类似的深厚纽带却有所削弱。此外，美国的许多科技集团对于跟军方合作变得很矛盾。相比之下，在太平洋这一侧的中国却没有此类烦恼。
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