韩追加部署“萨德”或令中韩进入寒冬 韩业界恐再陷水深火热

韩媒称，韩国总统文在寅7月29日决定追加部署剩余的四辆“萨德”反导系统发射车。韩方的这一决定让本就因此受到重创的汽车、流通和化妆品业再度陷入紧张，中韩“萨德”问题恐长期化。
据韩国《亚洲经济》7月31日报道，韩国旅游业7月30日消息，虽然中国人赴韩旅游大减，但从7月中旬开始这一情况有所缓解，很多商家都期待10月中秋节长假期间，中国游客或有所增加。但随着韩国总统文在寅宣布追加部署“萨德”发射车，这一期待化为泡影。
某旅行社负责人朴某在接受媒体采访时表示：“今年4-6月，来韩中国游客同比减少了80%。进入7月份中国游客有了小幅增加。政府决定追加‘萨德’发射车，中韩‘萨德’问题恐陷入长期化。”
报道称，韩国流通业也陷入忧虑。某知名免税店负责人称：“‘萨德’问题致中国消费者大量减少，为了避免免税店遭到更严重的损失，将制定改变收入结构的应急对策。”数据显示，今年二季度，乐天购物销售额同比减少了4.3%，营业利润跌幅更达到49%。化妆品公司爱茉莉天平洋二季度销售额和营业利润同比分别减少了18%和58%。
报道称，汽车业也对未来中韩“萨德”问题表现出了担忧。在韩国现代汽车的整体销售额中，中国市场占比高达23%。今年上半年，现代汽车在中国销量仅为去年同期的一半。以今年二季度为准，现代汽车销售额同比减少了64%。对此，业界表示：“寻找克服“萨德”问题的解决方案并不是靠企业一己之力就可以解决的。从目前来看，刚刚出现破冰迹象的中韩两国关系或因“萨德”再度进入‘寒冬’。”
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