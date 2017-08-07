中国7月制造业PMI回落 仍远高于荣枯线

英媒称，中国7月制造业增长略微减速，从而强化了由于贷款成本增加和监管机构取缔较危险的融资方式，这个世界第二大经济体在未来几个月增长放缓的预期。
据路透社北京7月31日报道，7月31日公布的7月官方制造业采购经理人指数（PMI）为51.4，低于上月的51.7，但仍远高于区分增长还是萎缩的50这一荣枯线。
接受本社调查的分析人士曾预计7月PMI为51.6，与6月的数字大致一样。
中国上半年6.9%的经济增幅超过预期。这是由一年之久的建筑热、出口恢复和强劲的零售业推动的。
国家统计局的PMI调查结果显示，7月建筑业PMI从6月的61.4升至62.5。
国家统计局说，由于政府加强对基础设施项目的投资，建筑业保持强劲。
但工厂新订单指数从6月的53.1降至52.8，出口订单从52.0降至50.9。
英国凯投国际宏观经济咨询公司驻新加坡的中国经济专家朱莉安·埃文斯-普里查德说：“这一下滑表明海外需求疲软是部分原因。”
与上月相比，7月进口PMI稍有降低，由51.2降至51.1。这表明国内需求稳定。
经济学家预计，下半年中国经济增长步伐将稍微放缓。
他们认为，上半年出现的银行融资成本较高的情况将最终渗透入实体经济，同时在政府一波波降温举措后，红火的房地产市场正显示出一些减缓的迹象。
国家统计局的另一项官方调查结果发现，7月服务业增速也下降了，从6月的三个月以来最高点54.9降至54.5。
中国领导人寄望通过服务业和消费的增长来调整严重依赖投资和出口的经济增长模式。
虽然7月31日公布的PMI数据暗示经济增长放缓，但预计北京今年仍将轻松实现6.5%的年经济增长目标。
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