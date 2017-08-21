澳大利亚专家说实话了！“我们的经济命运靠中国非美国”

《澳大利亚金融评论报》网站8月16日刊登悉尼科技大学澳大利亚－中国关系研究院副院长詹姆斯·劳伦斯森撰写的一篇文章，题为《澳大利亚的经济命运靠的是中国，不是美国》，文章摘编如下：
问一问普通澳大利亚人，澳大利亚最重要的经济伙伴是中国还是美国，你可能会看到对方一脸茫然——当然是中国啦。洛伊民调显示，在2013年，已有76%的澳大利亚人认为，中国是头号经济伙伴，选择美国的只有16%。
事实上，今年，有43%的澳大利亚人认为，总体而言，对华关系是澳大利亚最重要的关系。相同比例的人选择澳大利亚的安全盟友美国。
过去12个月中，中国购买了价值950亿澳元的澳大利亚商品，是美国购买量的8倍。最近变得明显的一个事实是，中国对澳大利亚服务业也有着巨大胃口——最近12个月为110亿澳元。
然而，本周早些时候，美国研究中心的一篇新报告提出如下观点：在澳大利亚经济中，没有哪个国家扮演着比美国更重要的角色。
这项研究正确地强调了澳大利亚与美国间投资的好处。正如该报告所指出的，美国在澳大利亚的投资存量为8600亿澳元（1澳元约合5.3元人民币），是中国对澳投资的10倍。
但是，这离得出澳大利亚民众的这一结论相去甚远。
的确，美国在澳大利亚的投资存量比中国大得多。但这是一个数十年积累起来的数字。
正如澳大利亚国立大学经济学家志朗·阿姆斯特朗2014年所指出，要衡量经济方面的相对重要性，一种较合理的方式是将特定年份的投资流与贸易流相加，而不是积累起来的投资存量。
2016年，澳大利亚对华贸易和投资流为1780亿澳元。对美贸易和投资流不仅较少，而且是负数，即负270亿澳元。去年的对华贸易与往常一样，大于对美贸易。但美国投资者撤出澳大利亚的资金比投入澳大利亚的资金多660亿澳元，同时澳大利亚投资者将所持美元资产减少了250亿澳元。
除了贸易和投资流的总规模，另一关键不同是，美国的投资往往有其他替代品。
澳大利亚很多大公司的确常常前往纽约筹措资本。但伦敦、布鲁塞尔、东京、香港和新加坡都会欢迎澳大利亚与他们做生意。
与之相反，中国的需求往往没有替代品。考虑以下困境：如果中国钢铁制造商不再需要澳大利亚的铁矿石。其他任何国家或国家组织都不可能像中国那样吸收6.5亿吨铁矿石。
2014年，时任美国国务卿希拉里·克林顿警告澳大利亚，不要将所有鸡蛋都放在中国这个篮子里。时任通讯部长马尔科姆·特恩布尔讽刺说：“我确信，我们乐于向美国出口大量铁矿石，但他们从未显示出任何购买热情。”
最近，一个独立经济模型显示，如果中国的增长率从今年的目标值6.5%降至3%以下，澳大利亚可能损失多达50万个工作岗位。
中国也是澳大利亚的增长市场，所购买的澳大利亚铁矿石和液化气等其他自然资源多于以往任何时候。
预计在2009年至2030年间，北美和欧洲的中产阶级人数将停滞不变，而中国的中产阶级将增加8.5亿。到2030年，在全球中产阶级的支出中，中国将占到22%，是美国的三倍。
中国已取代日本，成为世界第二大新海外直接投资来源国。
中国的经济影响力不断增强正在重塑这一地区的战略均势。面对这些变化，澳大利亚与美国的关系对两国而言都是一项宝贵资产，但追求澳大利亚的国家利益意味着，接受澳大利亚如今最重要的经济关系是对华关系这一事实。
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