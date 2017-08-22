万达紧急声明：放弃以4.7亿英镑在伦敦收购土地的交易

据彭博社报道，亿万富豪王健林旗下的万达集团放弃了以4.70亿英镑（6.06亿美元）收购伦敦一幅地块的计划。
万达集团在发给彭博的一份声明中表示，万达境外地产中心不再寻求收购10英亩的Nine Elms Square地块。
大连万达商业地产股份有限公司的境外地产中心在回复英伦投资客的邮件中明确表示：万达已经把Nine Elms Square的产权顺利移交给了第三方公司。
万达没有透露项目被转让给了哪个第三方公司，但这个消息已经足够重磅，这意味着万达已经和伦敦Nine Elms Square地块没有任何关系了，万达或其子公司不再持有该项目任何产权。
万达是在今年年6月21日宣布买下伦敦Nine Elms Square这块市中心的土地的，当时万达为这块地支付了10%的定金，还剩90%的尾款尚未支付。
该地块位于伦敦市中心九榆新区（Nine Elms），紧挨着万达第一个项目——伦敦One，占地10.2英亩（约合4万平方米），万达可以在这一地块上建设一栋51层的住宅高楼、两栋36到46层之间的住宅公寓楼，总共供应大约1900套公寓，其中5%为政府福利房。
地块位于伦敦一区Vauxhall，位于泰晤士河南岸，靠近大本钟和伦敦眼。
照当时万达的节奏，应该是准备继续加码英国房地产的。谁都没想到的是，短短两个月时间，局势就发生了翻天覆地的变化。中国监管者严控海外地产投资，管控还在这几天还被提到了最高级别。
8月18日，中国政府正式发布了有关境外投资的新规定，明确限制境内企业开展房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。
目前万达在海外的投资已超过2500亿人民币，基本都属于被重点关注的领域。
此前因为和融创的交易，国际三大评级机构之一的标普已经宣布将万达商业地产列入负面观察名单，信用评级的下降意味着融资成本的上升，海外融资变得困难。
放弃收购英国项目，此举成为王健林近来收缩战线的又一动作，直到去年，王健林还曾是中国最活跃的海外资产收购者之一。上个月，万达同意将大部分酒店和主题公园资产以95亿美元出售给融创中国和富力地产。
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