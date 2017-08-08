《费加罗报》：在磨丁，中国铁路穿过老挝丛林

法国《费加罗报》8月2日刊发题为《在磨丁，一条中国铁路穿过老挝丛林》的文章称，正在复兴的中国正雄心勃勃地向东南亚国家联盟输出自己的商品和人员，寻求市场和政治影响力，并投入大量物资。它想通过“骄傲的铁路大军”推广自己的文明，目标是到2025年连通新加坡。
文章称，湿润季风裹挟的丛林之中传来震耳欲聋的嘈杂声，是异国神秘的昆虫窸窣与群鸟啁啾。灰蒙蒙的氤氲水汽笼罩着茂密的绿色植被，浮在朦胧的光晕里。十几辆如同小矮人般的挖土机不懈劳作，在深山中陡然掘出一个巨大的红泥坑来。
在山的这一侧，一道沟伸向一个9米高的黑洞，黑洞之上安装了脚手架。戴着白色安全帽的宋工程师在监督隧道施工进展。他今年40多岁，来自河南农村。他解释说：“我们24小时施工。我是两个月前被派过来。虽然在工地上干了20年，但这是我第一次被派出国。”宋主管平静地解释说：“这将在3年后竣工。隧道全长9公里，穿行这里的铁路线将连接昆明和万象，全程10小时。之后还会通往曼谷。”
宋主管是中国中铁股份有限公司派遣至老挝边境城市磨丁的300名工人中的一位先锋，他们的任务是修建一条铁路线从北京直接通向马来半岛最远处的新加坡。
文章称，这项浩大的工程属于“一带一路”倡议框架，该倡议旨在令世界第二大经济体中国成为亚欧大陆的核心。正在复兴的中国雄心勃勃地向东南亚国家联盟输出自己的商品和人员，寻求市场和政治影响力，并投入大量物资。
万象以北700公里的小镇磨丁即将进入另一个时代。云南一家房地产企业市场部经理段文萍（音）高兴地说：“‘新丝绸之路’计划将把磨丁变成一个通信节点，成为铁路和通往曼谷的高速公路的通道。”这家房地产企业计划将这座关闭赌场后一直萎靡不振的小镇打造成中国“文明”的新前哨。
文章称，几辆黄色的起重机冲破乳白色的天空，为山谷带来生机。这座山谷尽管仍然原始，却遍布着中国工人的宿舍营地。整个中国经济随着丝绸之路的开辟而对外输出。在这片“经济特区”里，90%的人口是中国人。人们说普通话，采用北京时间。手机网络是中国联通，买烤羊蹄使用支付宝结账。
段文萍解释说：“我们要夷平7座山冈，得到10000公顷的空间。这里会建商业中心、免税店和语言学校。我们要为来这里呼吸纯净空气的中国游客盖10000个酒店客房。”这里还要建成“亚洲最大”的赛马场，占地500公顷。
广东投资者刘伟业（音）认为：“这里是20世纪80年代的深圳。”
看一眼地图就能理解老挝这条走廊的关键角色了。这条伸向最南边的铁路会直接连通万象到曼谷这一路段。北京刚刚与泰国政府完成了谈判。这一铁路网将与马来西亚铁路网相连，而马来西亚正在修建吉隆坡-新加坡高铁线。作为补充的还会有一条从泰国北部通往曼谷的高速公路，相当于延长了昆明与老挝边境之间修建的大型高架桥。在刚刚铺设的柏油马路上，路标还没建好，云南这边的收费站尚未竣工。
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