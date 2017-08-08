中印对峙，马云躺枪！印度极端组织号召抵制“印度版支付宝”

在中印军队洞朗对峙之际，印度民族主义极端组织RSS附属的右翼组织Swadeshi Jagran Manch(以下简称SJM)正在发起愈演愈烈的反华运动，呼吁人们不要使用有中国企业阿里巴巴投资背景的本国电子支付服务Paytm，同时呼吁印度政府出于经济和安全原因禁止中国对此类公司进行投资。
据印度《金融快报》7日报道，SJM联合召集人马哈詹声称，“我们已经电话通知了人们要求他们停止使用Paytm，我们还要求政府禁止中国对诸如Paytm这类公司进行投资，因为这很容易造成安全危机和经济问题，这不利于我们国家的利益”。
据报道，马哈詹对《金融快报》记者表示，太多的外国资本，包括来自中国的，涌入印度，将造成斯里兰卡那样的情况，即不得不出售机场以偿还债务。“越来越多的投资将造成这样一种局面，印度将不得不支付外来公司产生的利润。你必须支付版权税、收入、分红和利息。”他声称，“这些外来投资者赚了钱造成的资金外流将超过他们的投资给印度注入的资金。如果这种现象发生了，像印度这样的国家怎么能够拿出这么多的外汇付给这些外国投资者呢？”
马哈詹称，事实上，SJM要求终止几乎所有领域的外来投资，“Paytm并不是印度的国内项目，因为其大部分的股份被阿里巴巴及其他中国公司持有。中国投资者及公司不仅仅对印度的商品市场感兴趣，还希望占领服务部门，因为他们身上有着大量的盈余现金。”他还声称，中国中车在那格浦尔设立工厂以后，SJM致信印度总理莫迪，提醒该公司已经签订合同分别为那格浦尔和加尔各答生产69辆及100辆地铁，他说，“该公司进入我们的生产部门是很危险的，我们不希望这事发生。”
此外，马哈詹还对《金融快报》表示，向中国进口商品施加严苛的反倾销税将有助于繁荣印度经济。
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