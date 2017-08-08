境外刷卡上报规定不影响中国公民海外消费

国家外汇管理局近日要求各发卡行自8月21日起，接入银行卡外汇管理系统报送银行卡境外交易信息。国家外汇管理局表示，此举不会影响中国公民海外消费。
“听说境外刷卡1000元就要上报，我出国是不是要多换些外汇现金？国外商场打折是不是也只能干瞪眼？”马上要出国休假的李女士感到有些困惑。
国家外汇管理局介绍，1000元只是银行上报信息的“门槛”，而不是限制海外消费额度。
为完善银行卡境外交易统计、维护境外交易秩序，今年6月国家外汇管理局发布通知，自9月1日起，境内发卡金融机构向国家外汇管理局报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易信息。
此次，国家外汇管理局发布的通知并非外汇新规，而是对9月1日起正式实施的信息报送进行银行卡管理系统的联调、验收和试运行。9月1日以后，接入银行卡外汇管理系统、报送银行卡境外交易信息，将成为今后境内金融机构开通本行银行卡境外交易业务的重要条件。
“上报信息的是银行而并非个人，不会增加个人用卡成本，更与海关报税无关。”国家外汇管理局相关人士介绍，今年以来，外汇管理部门对金融机构加强了信息上报要求，希望通过提升银行卡跨境交易统计水平，提高打击犯罪的有效性。
专家表示，作为个人出境使用最主要的支付工具，个人境外持卡交易已超1200亿美元。但随着海外消费金额的逐年增长，个人外汇违法违规行为时有发生，不少个人通过刷卡购买境外投资性保险、境外购房，更有甚者刷卡进行虚假购买，兑换成现金非法转移资产。
个人外汇违规行为往往带有明显的羊群效应，如不予以严惩将引发风险，因此国家外汇管理局不断加大个人外汇违规行为的查处力度。为此，外汇管理部门加强银行卡跨境交易统计，进一步提升金融交易透明度、统计数据质量等。
国家外汇管理局明确表示，此次银行卡境外交易信息采集，不涉及银行卡境外使用的外汇管理政策调整。国家外汇管理局将继续支持和保障个人持银行卡在境外经常项下合规、便利化用卡。也就是说，交易信息采集标准的高低，不影响个人实际使用银行卡进行交易的额度。
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