特斯拉卖电动汽车信用额 5年赚竞争对手十亿

美媒称，埃隆·马斯克的公司受益于零排放规定。在过去五年，特斯拉汽车公司从一个不大可能的来源——与之竞争的汽车制造商——获得了近10亿美元的收入。这些收入是加利福尼亚州一项不受欢迎的制度的一部分，而这项制度即将向其他地方扩散。
据彭博新闻社网站9月25日报道，加州要求汽车制造商按照它们的市场份额销售相应比例的电动和其他无污染机动车。如果汽车制造商未能完成销售额度，它们就必须从竞争对手（例如特斯拉）那里购买信用额来弥补差额。
单是去年一年，专门售卖电动汽车的特斯拉就卖出价值3.023亿美元的监管信用额。作为世界两大汽车市场的中国和欧盟，也正在考虑实施类似于加州的规定。如果说加州具有任何指导意义的话，那就是汽车制造商讨厌从同行手中购买，包括马斯克领导的特斯拉公司。
加州空气资源委员会主席玛丽·尼古拉斯上周五在彭博新闻社纽约总部接受采访时说：“特斯拉因为是纯电动汽车制造商而获得这么大的好处，这的确让其他制造商发狂。实际上，它们是在为这个如今集所有光环于一身的新兴公司提供资金。”
虽然加州的这项遭到传统汽车制造商炮轰的强制执行制度让特斯拉受益，但马斯克同样批评这项制度。特斯拉的这位首席执行官去年说，空气资源委员会“太弱”，还说它的标准“令人悲哀地低”。他说，应该制定更严格的规定，还应该提高信用额的价格。
尼古拉斯说：“谁都不满意。这是我的口头禅。”
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