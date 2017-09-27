专家认为“一带一路”倡议利好前沿市场

美媒称，英国埃克索蒂克斯合伙公司的哈斯南·马利克说，中国的“一带一路”倡议将是前沿市场一大利好。
彭博新闻社网站9月25日报道，2013年提出的“一带一路”倡议是深化中国与“丝绸之路”沿线国家关系的一种途径。“一带一路”倡议范围延伸至包括斐济和马尔代夫等遥远国家。中国承诺为这一被称为“世纪工程”的中国式全球化举措提供资金。
报道称，北京计划通过中巴经济走廊在巴基斯坦投资约500亿美元。马利克说，巴基斯坦为判定中国在前沿市场不断上升的影响力提供了一个关键依据。他说：“中国在前沿市场的投资已从攫取自然资源转变为建设供应链基础设施。由此给接收国留下的设施对整体经济而言更有益。”
专注于前沿市场投资事务的亚洲前沿资本公司首席执行官托马斯·哈格尔说，中国投资已成为巴基斯坦经济和股市的最大驱动力之一，也正在增加蒙古国的吸引力。他说，“一带一路”倡议未来几年将使缅甸、老挝和孟加拉国受益，还促使该公司关注哈萨克斯坦等国。
埃克索蒂克斯合伙公司对巴基斯坦的看法更为积极，因为“一带一路”项目涉及该国。马利克说，肯尼亚和埃塞俄比亚股市也正得益于中国投资。
马利克说，尽管哪种资金来源对一个国家的结构性增长更有益仍是一个“争论点”，但中国资金不与对财政、货币或汇率政策的期待挂钩。投资者应谨慎解读其中蕴意。
埃克索蒂克斯合伙公司专注于前沿市场和非流动性市场，常驻迪拜的马利克是这家投资公司的股票研究部门负责人。
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