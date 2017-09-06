麦肯锡报告：中国跻身全球数字经济引领者行列

美国麦肯锡咨询公司网站9月6日发表报告《中国数字经济如何引领全球趋势》称，中国目前已是全球领先的数字化投资和应用大国，取得的成就远超多数关注者预期。庞大市场体量，中国政府“先试水、后监管”鼓励创新的态度，“百度、阿里巴巴和腾讯”（BAT）等巨头数字生态圈的扩展，都表明中国数字化发展还有巨大潜力。同时，中国正通过输出数字资金、商业模式和技术等方式，改变全球数字化格局，极可能对世界经济产生重大影响。
报告摘要如下：
数字创新企业乐土和投资大国
（一）中国现已成为全球电子商务和数字化支付的领头羊，孕育了全球三分之一的“独角兽”公司。
过去十年来，中国已在多个领域成为全球数字经济引领者。以电子商务为例，十年前中国电商交易额还不到全球总额的1%，如今占比已超40%，据估算已超英、美、日、法、德五国总和。数字化支付也在迅速增长。2016年，中国与个人消费相关移动支付交易额高达7900亿美元，相当于美国的11倍。全球262家“独角兽”公司中，三分之一是中国公司，占其总估值的43%。
（二）中国是全球领先的数字技术投资国之一。
中国的数字化投资与初创企业生态圈的活跃度在全球名列前茅。从整体上看，中国风投行业发展迅猛，投资总额从2011-2013年的120亿美元迅速增至2014-2016年的770亿美元，在全球风险投资中的占比也从6%相应提升到19%。大部分风投资金流向大数据、人工智能、金融科技等数字企业。中国对某些关键数字技术的风投规模位居世界第三，包括虚拟现实、自动驾驶汽车、3D打印、机器人、无人机及人工智能。
三大因素凸显中国潜力巨大
（一）中国市场体量庞大，拥有可观的年轻网民，为数字商业模式迅速投入商用创造了条件。
2016年，中国互联网用户达7.31亿，超过欧盟和美国网民的总和。中国还拥有6.95亿移动互联网用户（占互联网用户总数的95%），而欧盟仅3.43亿（79%），美国仅2.62亿（91%）。中国数字“原住民”（在数字时代成长起来的一代）用户多达2.8亿，几乎与美国互联网用户总数相当。
（二）中国政府对数字化企业和机构的态度是“先试水、后监管”，如今更成为数字化发展的积极推动者。
中国政府对数字技术的发展一直采用“有所为有所不为”的监管策略。一方面“有所不为”，在数字化产业发展的早期，政府放宽监管鼓励企业试水，让中国数字化企业敢于发挥开拓探索精神。例如，支付宝2005年推出了线上转账功能，但在11年后的2016年，政府监管机构才开始限制转账额度上限；同样，在支付宝推出扫码支付的五年后，中国的监管方才颁布官方管理标准。
另一方面“有所为”，政府不仅是政策的制定者，也是支持数字化发展的投资者、创新者和消费者。从2014年开始，中国政府通过减税和提供国家创投基金等一系列措施鼓励大众创业、万众创新，至今已有至少2500家科技企业孵化器通过政府注册要求。2015年，中国政府提出“互联网+”概念，随后制定了一系列具体的行动计划，将互联网、云计算、大数据、物联网与传统制造业和消费行业紧密结合。2016年，中国政府宣布实施的《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》规定，中央和地方政府可从财政预算中拨款资助具体项目。
（三）资本雄厚的BAT等巨头建立的丰富数字化生态圈如今正在不断拓展延伸。
中国的科技巨头BAT等建立的丰富数字化生态圈也不断扩展，并推动本国数字产业发展。2016年，这三家企业占中国风投市场的份额高达42%，而脸书、亚马逊、奈飞和谷歌仅为美国风投市场贡献了5%。硬件制造能力是中国数字生态系统的另一项得天独厚的优势。例如，高性价比智能手机的普及促进了移动上网技术的发展。国产品牌在2007年仅占中国手机市场的5%，如今已飞速上涨到90%。
或对世界经济产生重大影响
（一）中国现已成为全球数据流动的主要参与国。
总体看，中国国际服务贸易仍处于逆差（2014年逆差为1720亿美元，2015年为1820亿美元），但在数字服务领域已实现净出口，过去五年连续保持年均100亿至150亿美元贸易顺差。就用于跨境数据流动的带宽而言，中国已跻身全球前六大国家，2005年中国还仅仅排第13位。
（二）中国日渐成为全球数字化投资和并购大国。
2014-2016年，中国对外风险投资总额达380亿美元。约80%投资都流向发达经济体，其中75%流入数字化相关行业。过去两年，中国三大互联网巨头达成35笔跨国交易，而美国三大巨头只达成20笔。
（三）中国正在向海外拓展数字化驱动的商业模式。
例如，共享单车企业ofo和摩拜现已进军新加坡、英国和美国。美图秀秀是一款带图片编辑的自拍APP，广受年轻用户青睐，在巴西、印度、美国、英国等地都设立了分公司。
（四）中国领先的数字化企业为全球合作伙伴提供技术。
例如，2017年新闻APP“今日头条”斥资1900万美元投资印度最大本土语言内容聚合平台Dailyhunt，并将帮其实现机器学习和大规模个性化定制。
可以说，中国现已成为世界公认的数字化大国。作为数字技术的主要投资国以及应用此类技术的先行者，中国正在改写全球数字化格局，并为远在海外的创业公司提供支持和启迪，极有可能对全球经济产生重大影响。
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