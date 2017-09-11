欧美企业面临养老金资金缺口 职工退休收入受威胁

英媒称，根据最新调查，美国杜邦公司、英国电信集团公司和加拿大第一电力公司的养老金计划资金状况全球最差。这项调查凸显出，低利率和人口老龄化对企业退休计划的负面影响。
据英国《金融时报》网站9月9日报道，这项调查考察了全球9000多家企业，发现北美和欧洲企业养老金相较于营业收入资金不足的水平最高。
美国达美航空、英国航空航天系统公司、德国汉莎航空公司、美国波音公司都在养老金相较于营业收入赤字最大的20家企业之列。
此外，与2015年相比，被考察的北美和欧洲企业缴纳的养老金水平也大幅萎缩，引发外界对退休“定时炸弹”（即企业难以兑现对职工承诺）的担忧。
世界经济论坛今年5月的一项研究报告称，预计到2050年，世界上最大的六个养老金储蓄系统——美国、英国、日本、荷兰、加拿大和澳大利亚——的资金缺口将达224万亿美元。这个数字包括了企业、公共和个人养老金。
研究报告作者、数据提供商明晟公司的副总裁阿格尼丝·格伦费尔德说，自金融危机以来，由于创纪录的低利率、令人失望的固定收益率和人口老龄化，全球企业的养老金资金水平受到冲击。
格伦费尔德说：“将有大量退休者依赖这些退休金。如果（企业的）资金缺口过大，你就需要担心它们可能放弃继续支付养老金。”
英国克里特研究公司首席执行官阿明·拉詹说，由于低利率的影响，全球企业养老金负债激增。利率可以用来计算未来的负债。
拉詹说：“我们正在注视一颗定时炸弹。除非利率升至4%左右（没人预计这种情况会在2020年前出现），许多养老金计划都很难兑现承诺。”
养老金的巨大缺口也在一定程度上加速了企业的崩溃，导致职工的退休收入受到威胁。
还有一种担忧是，养老金的缺口可能让企业扩张脱离正轨并影响股息支付，因为企业需要填补资金缺口。
格伦费尔德说，养老金缺口给企业造成了“巨大的压力”。她说：“企业不会忽视这一点。但在无法控制不利因素时，就很难跟上填补漏洞的速度。它们正在同时应对多种资金要求。由于支付养老金的义务，企业的资产负债表也受到负面影响。”
近年来，许多企业都试图通过向养老金计划注入额外的资金来解决资金缺口问题。还有一些企业取消了基于职工最终收入的定额给付养老金计划，或削减了福利。
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