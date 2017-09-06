中国孩子数学碾压美同龄人

美国《华尔街日报》网站9月8日发表了题为《为什么美国学生需要中式学校教育》的文章，作者莱诺拉·朱在许多学生拥护中式教育。现将文章摘编如下：
研究者发现，中国6岁的孩子在早期数学技巧方面碾压美国同龄人，包括几何和逻辑。过去10年里，上海孩子在国际学生评估计划中两次夺得世界第一，而美国学生只处于中流水平。
当中国孩子走出国门后，他们的学业令人惊讶。他们在世界顶尖学府中占据越来越多的席位。国际教育学会的资料显示，常青藤联盟高校现在录取的中国本科生人数是十年前的8倍，另外在硅谷中中国人帮助成立的初创企业特别多。
然而，我个人一开始对中国教育持有一些严重的异议。在中国，孩子们处处要接受利害攸关的测试，因此他们从蹒跚学步时就要埋首书本。
我不禁产生疑问：中国人为培养出他们所谓的“聪明”孩子付出了什么样的代价？这种僵化、专制的学校教育对我们来说到底有没有借鉴意义？
我把一个孩子放进了中国的学校教育体系内，到现在已经有5个年头了，在此期间我也与不同教育阶段的中国老师、家长和学生进行了交流。我发现，中国确实有一些管用的“秘诀”值得我们效仿。主要是对教育的一些态度。
“老师懂得最多”这种心态确实有它的好处。服从中式体制让我感到焦虑，但在熬过这种焦虑的过程中，我开始注意到，当家长跟老师保持一致时，孩子们也会如此。这种顺从尊重使得老师对教室拥有几乎绝对的掌控力。我的儿子变得非常害怕迟到、旷课或者让老师感到失望，有一次在策划家庭旅行时，我提出让他旷几天课，他竟然大吵大闹。当时，他才5岁。
根据《心理学》刊登的2004年对112名三四年级学生的研究报告，让老师在教室里拥有毋庸置疑的权威，对学生学习几何学和计算机编程大有裨益，对这类课程来说，直接讲授（而不是学生主导的探索发现方式）的教学效果更加显著。还有研究显示，对于数学能力不强的一年级学生来说，老师展示解题步骤然后进行反复练习，可以产生更好的学习效果。
相比之下，西方国家的老师在管理班级、制服学生和家长的微型对抗方面耗费了大量时间。现在在明尼苏达州一所高中教中文的张欣（音）20年前来到美国，回想第一年教美国孩子时给她带来的惊讶，她说：“一开始我非常高压，但根本不管用。学生们竟然跟我顶嘴！”如果她布置太多作业，家长们有时会抱怨。曾经有一个孩子没有完成课堂作业，她的妈妈要求张欣改变对女儿的说话方式。“她希望我跟她女儿说，‘你能做得更好！’而不是‘你这个没有做完！’”
中国的家长认为，老师交代的任何作业孩子都应该完成，绝没有二话。换句话说，放手让老师履行他或她的职责。其结果是，教育工作者在中国受到的尊重程度是全世界最高的：研究显示，半数中国人愿意鼓励孩子当老师，相比之下英美人的这个比例不足1/3。中国社会赋予老师与医生同等的社会地位。
中国人的另一个支柱性信条是，对学业而言，勤奋比天分更加重要。中国的学校教育制度培养的是中式的坚毅：他们日复一日地向学生强调，坚持不懈——而不是智力或天资——才是成功的关键。
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