女子P图转账记录骗卖家 网购3万化妆品分文未花

女子王某在微信朋友圈的一家“微商”买化妆品，正常情况，她需要付3万多元，然而她分钱未付。每次挑完化妆品，她就会用P图软件做一张假的转账截图，然后发给卖家。
用这种假转账的方式，王某在一年多时间内，骗了卖家12次。直到今年3月，卖家在查账时，才发现“老买家”王某并无任何资金汇入。18日，记者从青羊区人民检察院获悉，王某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任，目前，已向青羊区人民法院提起公诉。
怪事：
卖了3万多元的货 咋一分钱都没收到
曾某是名微商，长期在微信朋友圈卖化妆品。今年3月的一天，曾某在整理近期账目时发现“账不对”。明明卖了那么多化妆品出去，怎么钱却对不上。特别是一个老客户，明明经常买自家的货，“咋一分钱都没收到？”曾某明明记得，每次发货前都是要确认先付钱的，这位老客户每次挑了化妆品后，都会给自己发来转账截图。
随后，曾某找到这位老客户王某的微信，试探性问她其中的一笔账。然而，王某回了一句后，就不再吭声。后来，曾某发现已被对方从微信上“拉黑”了。曾某越发觉得不对，查账后发现王某确实没有给自己转过款，遂向警方报案。
4月16日，民警在河南省开封市将王某挡获，并从其家中搜出骗来的化妆品102件，经鉴定价值为29114元。王某向警方交代，她在曾某处购买的近3万元的化妆品，确实没有付款。
青羊区人民检察院认为，王某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑法，应当已诈骗罪追究其刑事责任。目前，青羊区人民检察院已向青羊区人民法院提起公诉，该案将于近期开庭审理。
骗术：
用软件P出转账截图 女子骗了卖家一年多
据王某交代，2015年12月，她第一次在曾某的微店上购买了化妆品。她这次向卖家转了2500元。“就这一次，我是真付钱了。”王某说，之后她又在这家店买了10多次化妆品，价格在3万元左右，都没有付款。
每次交易时，卖家曾某的要求都是“先付款后发货”，王某又是怎样骗过卖家，让他主动发货的呢？
王某说，每次挑选完化妆品和确定价格后，她就会用手机上的一款P图软件，做一张假的转账截图，然后发给曾某。紧接着，曾某就会按照她提供的地址给她发货。期间，卖家从未向她问起过转账的事。
“有几次，我还用假的转账截图买来化妆品送给了我表姐。”王某说，目前，她已退赔买家32000元，取得对方谅解，争取宽大处理。
买家：
“买的有部分是假货 我才想着要骗回来”
对于为何会用这种方式反复欺骗卖家，王某是这样解释的。
第一次在那家店付钱买了化妆品，用了之后，她发现脸有些发红、起痘痘，就觉得这些化妆品有问题。之后，她该品牌的官方网站上进行了查询，“我觉得卖给我的有些（化妆品）是假货，他骗了我，我就想骗回去。”王某说，于是，她才想到用假的截图骗卖家。
对于该说法，民警曾反问王某，为何发现货物有假，还继续购买。王某则回答，“对方的货物里面也有真的化妆品，而且他也从来没问过我转账的问题，我就一直使用这种方式买化妆品。”
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